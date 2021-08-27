В «Спартаке» полыхает. Фанаты оскорбляют Федуна и Зарему, а игроков охраняет полиция
Футболисты покорно слушали все оскорбления и во время, и после матча.
Футболисты покорно слушали все оскорбления и во время, и после матча.
В «Спартаке» искрит и дымится абсолютно всё. Мало того, что команда Витории проиграла три матча из шести на старте сезона и идёт на девятом месте, так ещё и фанаты разносят игроков и остальных просто нещадно. В проигранном матче с «Сочи» этого было особенно много.
Началось всё с баннеров. Первый гласил: «Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намёк понятен».
Затем подоспел второй: «Клубная жизнь или жизнь в клубе».
Судя по теме баннеров, фанатам
После баннеров болельщики перешли на кричалки, которые в этот раз были весьма оригинальными.
«Где ваши яйца? В руках Заремы!» — обращалась фанатка к игрокам «Спартака».
А потом задели и саму Зарему с Федуном: «Одна — за “Шахтёр”, второй — за “Динамо”. А мы — за “Спартак” без этого срама».
В адрес хозяина «Спартака» и его жены неслись и другие оскорбительные кричалки, но процитировать их здесь по понятным причинам не можем.
После финального свистка игроки сначала собрались в центральном круге, а потом вместе подошли к трибуне, слушали все претензии и оскорбления. И ушли только тогда, когда трибуну покинул последний болельщик. Но веселье на этом не закончилось.
После матча игроки покидали стадион в сопровождении не только стюардов, как это обычно бывает на всех домашних матчах «Спартака», но и полиции. А фанаты, ожидавшие своих любимцев у стадиона, пытались провоцировать футболистов красно-белых: выкрикивали обидные слова и осуждали тех, кто делал с игроками селфи.
Забавный диалог состоялся у болельщиков с Жиго.
— Простите.
— Не позорься! Езжай домой.
— Почему? Почему? Мы пробовали, но такой футбол. Вы же знаете, что это очень тяжело.
В «Спартаке» всё плохо и совершенно непонятно, когда всё наладится. Не такого столетия клуба все ожидали.
Андрей Панков