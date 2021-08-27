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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» полыхает. Фанаты оскорбляют Федуна и Зарему, а игроков охраняет полиция

Футболисты покорно слушали все оскорбления и во время, и после матча.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» искрит и дымится абсолютно всё. Мало того, что команда Витории проиграла три матча из шести на старте сезона и идёт на девятом месте, так ещё и фанаты разносят игроков и остальных просто нещадно. В проигранном матче с «Сочи» этого было особенно много.

Началось всё с баннеров. Первый гласил: «Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намёк понятен».

Источник: Чемпионат.com

Затем подоспел второй: «Клубная жизнь или жизнь в клубе».

Источник: Чемпионат.com

Судя по теме баннеров, фанатам что-то известно о ночных похождениях кого-то из игроков «Спартака» по клубам. Иначе такой массовой атаки именно за это точно бы не было.

После баннеров болельщики перешли на кричалки, которые в этот раз были весьма оригинальными.

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«Где ваши яйца? В руках Заремы!» — обращалась фанатка к игрокам «Спартака».

А потом задели и саму Зарему с Федуном: «Одна — за “Шахтёр”, второй — за “Динамо”. А мы — за “Спартак” без этого срама».

В адрес хозяина «Спартака» и его жены неслись и другие оскорбительные кричалки, но процитировать их здесь по понятным причинам не можем.

После финального свистка игроки сначала собрались в центральном круге, а потом вместе подошли к трибуне, слушали все претензии и оскорбления. И ушли только тогда, когда трибуну покинул последний болельщик. Но веселье на этом не закончилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча игроки покидали стадион в сопровождении не только стюардов, как это обычно бывает на всех домашних матчах «Спартака», но и полиции. А фанаты, ожидавшие своих любимцев у стадиона, пытались провоцировать футболистов красно-белых: выкрикивали обидные слова и осуждали тех, кто делал с игроками селфи.

Источник: Чемпионат.com

Забавный диалог состоялся у болельщиков с Жиго.

— Простите.
— Не позорься! Езжай домой.
— Почему? Почему? Мы пробовали, но такой футбол. Вы же знаете, что это очень тяжело.

В «Спартаке» всё плохо и совершенно непонятно, когда всё наладится. Не такого столетия клуба все ожидали.

Андрей Панков

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:0
Сочи
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