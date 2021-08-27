«Динамо» и «Локомотив» встретятся в заключительный день шестого тура РПЛ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Центральным матчем заключительного дня шестого тура Тинькофф — Российской
«Динамо» постепенно становится неудобным соперником для «Локомотива» — в трех последних матчах
У железнодорожников
Начнется заключительный день шестого тура матчем «Урал» — «Ростов» (16:30 мск). Южане с 2015 года не могут обыграть екатеринбуржцев на их поле: три ничейных результата и два поражения. «Урал» в пятницу не сыграет без атакующего полузащитника Эрика Бикфалви, удаленного в матче с «Динамо».
«Химки» и «Нижний Новгород» впервые встретятся в рамках РПЛ, ранее команды играли в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги и Кубке России, нижегородцы одержали четыре победы за шесть встреч.
«Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром», матч стартует в 20:30 мск. Казанский клуб ни разу не обыгрывал краснодарскую команду на ее поле (девять поражений и одна ничья). При Леониде Слуцком «Рубин» трижды играл с «Краснодаром» и одержал лишь одну победу: в июле 2020 года победу казанцам принес гол Дениса Макарова, который этим летом перешел в «Динамо». «Рубину» в матче с «Краснодаром» не смогут помочь травмированные Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия. У «Краснодара» по дисциплинарным причинам не играет Тонни Вильена, также