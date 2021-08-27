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09:15 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» и «Локомотив» встретятся в заключительный день шестого тура РПЛ

Бело-голубые в случае победы вернут себе первое место в турнирной таблице чемпионата, которое в четверг занял «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Центральным матчем заключительного дня шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет игра «Динамо» — «Локомотив». Бело-голубые в случае победы вернут себе первое место в турнирной таблице чемпионата, которое в четверг занял «Зенит».

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 6, 27.08.2021, 19:00

Динамо-Локомотив-

«Динамо» постепенно становится неудобным соперником для «Локомотива» — в трех последних матчах бело-голубые одержали две победы, одна из которых завершилась разгромом (5:1). Однако на ходу и железнодорожники, которые не проиграли «Зениту», выиграли у «Краснодара» и ЦСКА, а также сыграли вничью с «Уфой».

У железнодорожников по-прежнему травмирован защитник Дмитрий Живоглядов. В четверг клуб заявил на сезон французского полузащитника Алексиса Бека-Бека, который может появится на поле «ВТБ-Арены». Встреча «Динамо» — «Локомотив» начнется в 19:00 мск.

Начнется заключительный день шестого тура матчем «Урал» — «Ростов» (16:30 мск). Южане с 2015 года не могут обыграть екатеринбуржцев на их поле: три ничейных результата и два поражения. «Урал» в пятницу не сыграет без атакующего полузащитника Эрика Бикфалви, удаленного в матче с «Динамо».

«Химки» и «Нижний Новгород» впервые встретятся в рамках РПЛ, ранее команды играли в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги и Кубке России, нижегородцы одержали четыре победы за шесть встреч.

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«Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром», матч стартует в 20:30 мск. Казанский клуб ни разу не обыгрывал краснодарскую команду на ее поле (девять поражений и одна ничья). При Леониде Слуцком «Рубин» трижды играл с «Краснодаром» и одержал лишь одну победу: в июле 2020 года победу казанцам принес гол Дениса Макарова, который этим летом перешел в «Динамо». «Рубину» в матче с «Краснодаром» не смогут помочь травмированные Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия. У «Краснодара» по дисциплинарным причинам не играет Тонни Вильена, также из-за перебора карточек на поле не появится полузащитник Александр Черников.

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