Павлюченко: Я в шоке с того, что происходит в «Спартаке»

«Я думаю, дело не в тренере. Тренер хороший. Рыба начинает гнить с головы. Проблема в людях, которые руководят клубом и решают чисто свои проблемы.



Скоро уже появится отдельный канал, который будет показывать бардак в “Спартаке”. Этот клуб уже отношение имеет не к футболу, а к какому-нибудь бардаку. Я в шоке с того, что там происходит», — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».