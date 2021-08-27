Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Ростов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Химки
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Венеция
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Валенсия
Алавес
Футбол. Еврокубки
26.08
Партизан
Санта-Клара
20
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
10:42 (мск), источник: Sport24

Павлюченко: Я в шоке с того, что происходит в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о происходящем в московском клубе, который неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата России под руководством португальского тренера Руя Витории. Красно-белые набрали в 6 турах лишь 7 очков и на данный момент занимают в турнирной таблице РПЛ лишь 9-е место.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

«Я думаю, дело не в тренере. Тренер хороший. Рыба начинает гнить с головы. Проблема в людях, которые руководят клубом и решают чисто свои проблемы.

Скоро уже появится отдельный канал, который будет показывать бардак в “Спартаке”. Этот клуб уже отношение имеет не к футболу, а к какому-нибудь бардаку. Я в шоке с того, что там происходит», — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».

В четверг, 26 августа, «Спартак» на своем поле уступил «Сочи» со счетом 1:2. Фанаты до, во время и после матча критиковали руководство клуба и игроков команды. Многие считают, что главной проблемой «Спартака» является владелец клуба Леонид Федун, при котором красно-белые за много лет завоевали лишь два трофея.

 Фигуристка Медведева выбрала идеального мужчину. Им оказался футболист сборной России
Русская синхронистка рассказала о поцелуе Путина: «Я была в полнейшей эйфории. Эмоции били через край!»
С кем «Спартак» и «Локо» сыграют в ЛЕ. Расклад перед жеребьевкой
«Динамо» и «Локо» сыграют в заключительный день шестого тура РПЛ
В «Спартаке» полыхает. Фанаты оскорбляют владельца и его жену
Мбаппе уже почти в «Реале». Похоже, «ПСЖ» хватит 180 млн евро
Ласицкене снова выиграла у Магучих
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ
Медведев со Зверевым хотят помешать Джоковичу. Расклад US Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь