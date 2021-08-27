Павлюченко: Я в шоке с того, что происходит в «Спартаке»

«Я думаю, дело не в тренере. Тренер хороший. Рыба начинает гнить с головы. Проблема в людях, которые руководят клубом и решают чисто свои проблемы.
Скоро уже появится отдельный канал, который будет показывать бардак в “Спартаке”. Этот клуб уже отношение имеет не к футболу, а к какому-нибудь бардаку. Я в шоке с того, что там происходит», — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».
В четверг, 26 августа, «Спартак» на своем поле уступил «Сочи» со счетом 1:2. Фанаты до, во время и после матча критиковали руководство клуба и игроков команды. Многие считают, что главной проблемой «Спартака» является владелец клуба Леонид Федун, при котором красно-белые за много лет завоевали лишь два трофея.