«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Сегодня, 27 августа, в московском дерби сойдутся «Динамо» и «Локомотив».
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ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Сегодня, 27 августа, в московском дерби сойдутся «Динамо» и «Локомотив».
Матч 6-го тура Российской
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников из
Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.