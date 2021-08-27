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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 27 августа, в московском дерби сойдутся «Динамо» и «Локомотив».

Динамо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 6, 27.08.2021, 19:00

Динамо1Локомотив1

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов.

Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.

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