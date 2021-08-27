«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа, /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ростовом» в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге.

У «Урала» отличился Артем Максименко (81-я минута), в составе «Ростова» гол забил Дмитрий Полоз (76), который вышел на замену на 70-й минуте.

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Изначально матч должен был состояться 29 августа, но в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, он был перенесен на 27 августа. Встреча проходила без использования системы видеоассистента рефери (VAR) в связи с техническими неисправностями.

Футболисты «Ростова» продолжили серию без побед в гостевых матчах с «Уралом», южане не побеждали в Екатеринбурге с 2015 года. Всего в чемпионате России команды встречались 19 раз: две победы одержали футболисты «Урала», девять — «Ростова», еще восемь встреч завершились вничью.