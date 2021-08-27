Доменико Тедеско может вернуться в «Спартак», что об этом известно

Новость дня в РПЛ: Доменико Тедеско может вернуться в «Спартак»! Как стало известно «Чемпионату», представители московского клуба уже контактировали c бывшим главным тренером команды по поводу его возвращения. Как отреагировал на это предложение сам немец — пока неизвестно.

Три месяца назад Тедеско покинул Россию, объяснив отказ подписывать новый контракт семейными обстоятельствами. Но если бы в руководстве московского клуба были уверены, что Доменико невозможно вернуть, то, очевидно, не стали бы вновь вступать с ним в переговоры. Значит, шансы на второй приход 35-летнего тренера действительно есть.

Вообще с самого начала казалось, что за словами Тедеско о семейных обстоятельствах скрывается что-то другое. Потом эти мысли стали находить подтверждение в комментариях людей, так или иначе связанных со «Спартаком». Например, бывший гендиректор красно-белых Томас Цорн рассказал, что Доменико чувствовал себя не совсем комфортно в московском клубе:

«Тедеско был рад работать в “Спартаке”, доволен результатом. Посмотрим, что будет дальше — сейчас он отдыхает с семьей. Почему он уехал? Мы с ним общались, ему всё очень нравилось. Скучал по семье, и, думаю, не совсем комфортны были условия, в которых он работал — для него лично. Много было перемен. Он приходил в проект на долгие годы, но работать сложно, когда много изменений. Он говорил, что ему некоторые вопросы было решать тяжело».

Что это за вопросы? Вероятно, речь шла о трансферах «Спартака». А вот, как вспоминал прощание Тедеско командой бывший SMM-менеджер клуба Иван Корж, услышавший от Доменико фразу «не хотим больше играть в эти игры»:

«Мы проиграли, и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Нужно понимать, что в нашей системе координат раздевалка — это святое место, куда пресс-службе заходить до и после матча нельзя. Я был в шоке от такого приглашения Тедеско и не знал, чего ожидать. Остался в предбаннике, а Доменико при помощи Саши Зайченко (тренера по физподготовке, который также владеет английским) объявил команде: “Мы с Максом Урванчки и Андреасом Хинкелем приняли решение, что не продлеваем контракты со “Спартаком”. Просьба нас понять, мы вас любим, но не хотим больше играть в эти игры”.

Наконец, Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прямо заявила в своём телеграм-канале — Тедеско мог остаться.

«Он готов был продлить. Почему не продлил? Все были против. Рассказали красиво, что Руй (Витория) научит их обороняться и играть между линиями».

Тедеско в отличии от Витории — фаворит Заремы. Федун, судя по всему, тоже достаточно высокого мнения о немце. По крайней мере, владелец «Спартак» признавался, что на исполкоме РФС предложил Доменико в качестве кандидатуры на пост главного тренера сборной России. В РФС выбрали Валерия Карпина. Кажется, к счастью для «Спартака».

Ведь «Спартак», потеряв Тедеско, серьёзно заболел. Красно-белым требуется скорая помощь, а кто, как не Доменико, прекрасно знающий всех игроков (летом-то никого не купили под Виторию), способен вылечить эту команду? Сам немец до сих пор без работы, возможно, потому что ждал развития событий в «Спартаке». По слухам, в межсезонье с ним вели переговоры «Гамбург», «Ганновер», «Фенербахче», «Специя», «Верона», «Сампдория», «Фиорентина» и даже «Наполи», но ни с одним из этих клубов Тедеско так и не подписал контракт.

О том, что Доменико находился всё это время на связи с руководством красно-белых, можно судить по жёсткому комментарию Дмитрия Попова. Бывший спортивный директор клуба разозлился из-за того, что Федун заблокировал покупку защитника Гонсало Монтьеля после консультации с Тедеско. Хотя Витория дал добро на подписание аргентинца.

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Отставка Витории после пяти поражений в первых восьми матчах сезона напрашивается. Нельзя утверждать, что португалец слабый тренер: будь так, он не вывел бы «Бенфику» дважды в плей-офф Лиги чемпионов. Но сегодняшний состав «Спартака» просто не подходит под его футбол.

Нужно менять либо почти всю команду, либо тренера. Всегда проще сделать второе.

В Лиге Европы против «Наполи», «Лестера» и «Легии» у «Спартака» не было бы никаких шансов с демонстрируемым при Витории качеством игры. Возвращение Тедеско — тоже не гарантия того, что красно-белые опередят хотя бы «Легию» (Леонид Слуцкий со своим «Рубином», например, не смог обыграть поляков), тем не менее под руководством немца команда наверняка сыграет так, что потом не стыдно будет смотреть в глаза фанатам. Сейчас игрокам и болельщикам красно-белых нужно вновь объединиться, и Тедеско — тот человек, благодаря которому это возможно.