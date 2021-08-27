Доменико Тедеско может вернуться в «Спартак», что об этом известно
Похоже, руководству клуба хватило трех месяцев, чтобы понять, что лучше тренера не найти.
Похоже, руководству клуба хватило трех месяцев, чтобы понять, что лучше тренера не найти.
Новость дня в РПЛ: Доменико Тедеско может вернуться в «Спартак»! Как стало известно «Чемпионату», представители московского клуба уже контактировали c бывшим главным тренером команды по поводу его возвращения. Как отреагировал на это предложение сам немец — пока неизвестно.
Три месяца назад Тедеско покинул Россию, объяснив отказ подписывать новый контракт семейными обстоятельствами. Но если бы в руководстве московского клуба были уверены, что Доменико невозможно вернуть, то, очевидно, не стали бы вновь вступать с ним в переговоры. Значит, шансы на второй приход 35-летнего тренера действительно есть.
Вообще с самого начала казалось, что за словами Тедеско о семейных обстоятельствах скрывается
«Тедеско был рад работать в “Спартаке”, доволен результатом. Посмотрим, что будет дальше — сейчас он отдыхает с семьей. Почему он уехал? Мы с ним общались, ему всё очень нравилось. Скучал по семье, и, думаю, не совсем комфортны были условия, в которых он работал — для него лично. Много было перемен. Он приходил в проект на долгие годы, но работать сложно, когда много изменений. Он говорил, что ему некоторые вопросы было решать тяжело».
Что это за вопросы? Вероятно, речь шла о трансферах «Спартака». А вот, как вспоминал прощание Тедеско командой бывший
«Мы проиграли, и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Нужно понимать, что в нашей системе координат раздевалка — это святое место, куда
Наконец, Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прямо заявила в своём
«Он готов был продлить. Почему не продлил? Все были против. Рассказали красиво, что Руй (Витория) научит их обороняться и играть между линиями».
Тедеско в отличии от Витории — фаворит Заремы. Федун, судя по всему, тоже достаточно высокого мнения о немце. По крайней мере, владелец «Спартак» признавался, что на исполкоме РФС предложил Доменико в качестве кандидатуры на пост главного тренера сборной России. В РФС выбрали Валерия Карпина. Кажется, к счастью для «Спартака».
Ведь «Спартак», потеряв Тедеско, серьёзно заболел.
О том, что Доменико находился всё это время на связи с руководством
Отставка Витории после пяти поражений в первых восьми матчах сезона напрашивается. Нельзя утверждать, что португалец слабый тренер: будь так, он не вывел бы «Бенфику» дважды в
Нужно менять либо почти всю команду, либо тренера. Всегда проще сделать второе.
В Лиге Европы против «Наполи», «Лестера» и «Легии» у «Спартака» не было бы никаких шансов с демонстрируемым при Витории качеством игры. Возвращение Тедеско — тоже не гарантия того, что
«Могу представить своё возвращение в “Спартак”, если потребуется клубу», — говорил Доменико, покидая Москву. Никто и не думал, что это может случиться так скоро.