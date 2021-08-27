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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин».

Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Петров, Крыховяк, Газинский, Классон, Ионов, Кабелла, Кордоба.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ин Бом, Йевтич, Бакаев, Хакшабанович, Костюков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

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