«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин».
Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин».
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Петров, Крыховяк, Газинский, Классон, Ионов, Кабелла, Кордоба.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ин Бом, Йевтич, Бакаев, Хакшабанович, Костюков.
Матч начнется в 20.30 по московскому времени.