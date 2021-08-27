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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Глушакова принес «Химкам» ничью в матче с «Нижним Новгородом»

В Химках завершился матч 6-го тура РПЛ.

Химки
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Химки» на стадионе «Арена Химки» принимали «Нижний Новгород». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте гостей вперёд вывел Алексей Козлов. Но уже в начале второго тайма хозяева отыгрались, точный удар на свой счёт записал Денис Глушаков.

Больше счёт в этой встрече так и не изменился. А концовку матча хозяева доигрывали в меньшинстве, на 88-й минуте прямую красную карточку получил Илья Камышев.

«Нижний Новгород» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. В свою очередь, «Химки», набрав 6 очков, занимают 11-е место.

В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Химки» отправятся в гости к «Спартаку».

Химки
1:1
Первый тайм: 0:1
Нижний Новгород
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