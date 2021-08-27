Ничья претендентов. «Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»
«Динамо» и «Локомотив» поделили очки — 1:1.
«Динамо» и «Локомотив» поделили очки — 1:1.
Матч «Динамо» и «Локомотива» вполне тянул на встречу претендентов. Если не на чемпионство, то хотя бы на то, чтобы конкурировать в этом сезоне с «Зенитом». «Динамо» к заключительному летнему туру подходило в качестве лидера чемпионата и в статусе самого благополучного клуба Москвы — как на поле, так и за его пределами. У «Локо» все в порядке с игрой, в остальном — время покажет.
Тренерский штаб сборной России присутствовал на стадионе практически в полном составе — рядом с Валерием Карпиным в ложе расположились Виктор Онопко и Николай Писарев. Им было за кем понаблюдать: в командах представлены сразу восемь сборников первого карпинского созыва. В этом смысле матч «Динамо» и «Локомотива» был еще и очным противостоянием двух (из трех) форвардов сборной — Константина Тюкавина и Федора Смолова.
«Динамо» начало инициативнее, и с первых же минут
«Динамо» не отказалось от дальних ударов и получило награду за упорство в виде гола Себастьяна Шиманьски незадолго до перерыва. Всего же за первые 45 минут у
Второй тайм начался по тому же сценарию. Сначала «Динамо» подавило соперника, и в самом верном моменте Тюкавин не сумел подстроиться под мяч на добивании. «Локомотив», как и в игре прошлого тура с «Краснодаром», во втором тайме смотрелся заметно хуже, чем в первом. Тогда
Команды поделили очки: «Динамо» упустило лидерство, «Локомотив» не догнал «Зенит». Но даже несмотря на это, обе команды вполне могут быть довольны своим выступлением на стартовом отрезке сезона.