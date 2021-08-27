Ничья претендентов. «Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»

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Матч «Динамо» и «Локомотива» вполне тянул на встречу претендентов. Если не на чемпионство, то хотя бы на то, чтобы конкурировать в этом сезоне с «Зенитом». «Динамо» к заключительному летнему туру подходило в качестве лидера чемпионата и в статусе самого благополучного клуба Москвы — как на поле, так и за его пределами. У «Локо» все в порядке с игрой, в остальном — время покажет.

Тренерский штаб сборной России присутствовал на стадионе практически в полном составе — рядом с Валерием Карпиным в ложе расположились Виктор Онопко и Николай Писарев. Им было за кем понаблюдать: в командах представлены сразу восемь сборников первого карпинского созыва. В этом смысле матч «Динамо» и «Локомотива» был еще и очным противостоянием двух (из трех) форвардов сборной — Константина Тюкавина и Федора Смолова.

«Динамо» начало инициативнее, и с первых же минут бело-голубые начали издали обстреливать ворота «Локо». Больше всех усердствовал Денис Макаров, но в створ он так и не попал. Оборона «Локомотива» во главе с очередной новой парой в центре (на этот раз Пабло и Тин Едвай) справлялась, да и вообще гостям по такой игре было комфортно — все же знают, как у Марко Николича отлажены контратаки. Но и без них «Локо» отодвинул игру от своих ворот и открыл счет. В том моменте все от и до сделал Смолов, собравший максимальное количество соперников в штрафной и пустивший мяч в ворота сквозь всю эту толпу.

«Динамо» не отказалось от дальних ударов и получило награду за упорство в виде гола Себастьяна Шиманьски незадолго до перерыва. Всего же за первые 45 минут у бело-голубых набежало 11 ударов в сторону ворот.

Второй тайм начался по тому же сценарию. Сначала «Динамо» подавило соперника, и в самом верном моменте Тюкавин не сумел подстроиться под мяч на добивании. «Локомотив», как и в игре прошлого тура с «Краснодаром», во втором тайме смотрелся заметно хуже, чем в первом. Тогда красно-зеленые едва не упустили победу, имея преимущество в два мяча, а теперь сохранили ничью. Хотя «Динамо» было объективно ближе к победе. Минут за 15 до конца Иван Ордец должен был заносить мяч в ворота с нескольких метров, но он умудрился пробить в штангу, а уже в компенсированное время Гильерме легко забрал мяч после удара Арсена Захаряна из убойной позиции. На самых последних минутах «Локо» остался в меньшинстве: Дмитрий Баринов схватил второе удаление в шести турах.