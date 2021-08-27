«Краснодар» представил клубный гимн, написанный Хансом Циммером

Теперь краснодарский клуб будут выходить на каждый домашний матч российских турниров под эту музыку.

Циммер — знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 150 фильмов («Человек дождя», «Лучше не бывает», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие). Он также написал музыку для заставки ЧМ-2018 в России.