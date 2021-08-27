Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
13
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эспаньол
10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Венеция
30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
11
Футбол. Премьер-лига
18:30
Химки
Нижний Новгород
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Ростов
11
Все события
Фоторепортажи
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
22:13 (мск), источник: Sports.Ru

«Краснодар» представил клубный гимн, написанный Хансом Циммером

«Краснодар» на матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» представил клубный гимн, написанный композитором Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Теперь краснодарский клуб будут выходить на каждый домашний матч российских турниров под эту музыку.

Циммер — знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 150 фильмов («Человек дождя», «Лучше не бывает», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие). Он также написал музыку для заставки ЧМ-2018 в России.

Композитор является лауреатом премии «Оскар», 2-кратным лауреатом премии «Золотой глобус» и 3-кратным лауреатом «Грэмми».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Детали трансфера Роналду в «МЮ»: Криштиану говорил с Фергюсоном
«Зенит» начнет групповой этап ЛЧ матчем с «Челси» в гостях
«Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»
ПСЖ нашел замену самому дорогому футболисту мира
«Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» за Роналду около 20 млн
Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди заключили под стражу
«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь