Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Лион
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
13
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эспаньол
10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Венеция
30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
11
Футбол. Премьер-лига
18:30
Химки
Нижний Новгород
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Ростов
11
Все события
Фоторепортажи
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
22:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 6-го тура РПЛ

Сегодня, 27 августа, «Краснодар» принимал казанский «Рубин».

Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Краснодар» представил клубный гимн, написанный Хансом Циммером

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

«Краснодар» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором первого гола стал Алексей Ионов. После заброса от Кабеллы в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот.

На 35-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество «быков». Кабелла от правого края штрафной исполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кордоба без сопротивления в падении головой переправил мяч в сетку ворот.

Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев. «Краснодар» в шести стартовых турах чемпионата России набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Рубин», набравший 11 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Рубин
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Детали трансфера Роналду в «МЮ»: Криштиану говорил с Фергюсоном
«Зенит» начнет групповой этап ЛЧ матчем с «Челси» в гостях
«Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»
ПСЖ нашел замену самому дорогому футболисту мира
«Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» за Роналду около 20 млн
Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди заключили под стражу
«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь