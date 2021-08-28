Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
27.08
Нант
Лион
01
Футбол. Зарубежный
27.08
Верона
Интер
13
Футбол. Зарубежный
27.08
Боруссия Д
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
27.08
Мальорка
Эспаньол
10
Футбол. Премьер-лига
27.08
Краснодар
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
27.08
Удинезе
Венеция
30
Футбол. Премьер-лига
27.08
Динамо
Локомотив
11
Футбол. Премьер-лига
27.08
Химки
Нижний Новгород
11
Футбол. Премьер-лига
27.08
Урал
Ростов
11
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» разобрался с обескровленным «Рубином». Казанцам катастрофически не хватает Деспотовича и Кварацхелии

Команда Слуцкого опять потеряла очки, играя без лидеров.

Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кордоба — топ-трансфер «Краснодара». Форвард уничтожил оборону «Рубина»

Редко в РПЛ форварды начинают карьеру так ударно, как Джон Кордоба — колумбиец, который лидирует в чемпионате по системе «гол+пас».

«Рубину» он забил свой пятый мяч в сезоне и сделал голевую скидку на первый мяч команды, которая получилась даже красивее. Кордоба отлично занял позицию перед Уремовичем, отодвинул защитника корпусом и идеально скинул мяч под удар Ионова.

Во время загрузки произошла ошибка.

У колумбийца была еще пара моментов, которые он создал себе сам, но впечатляет другое — как Кордоба работает в штрафной. Выбор позиции, игра корпусом, игра спиной к мячу, открывания, ориентация в эпизодах в нападении — все на высоте. В этом новичок «Краснодара» выглядит чуть ли не лучше всех в лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защита «Рубина» с трудом справлялась с Кордобой, который, по сути, сделал игру двумя результативными касаниями. Ну и нельзя не отметить Реми Кабеллу — именно его выверенные забросы в штрафную использовал форвард в голевых атаках. Кордоба по делу стал игроком матча.

Дюпин снова привез гол в Краснодаре. Игра ногами — слабое место вратаря

Вратаря «Рубина» Юрия Дюпина не принято критиковать: он стабильно совершает много сейвов, очень эффектно играет на линии и заслуженно стал игроком обоймы сборной России. Но порой у Дюпина бывают плохие отрезки, связанные в основном с игрой ногами.

Второй гол «Краснодар» забил, когда Юрий ужасно ввел мяч ногой точно на соперника — Газинский получил передачу от голкипера и тут же развернул атаку на правый фланг. Похожая ошибка у Дюпина была в сезоне-2019/20, тоже в Краснодаре: тогда за вратарский ляп «Рубин» наказал Иван Игнатьев.

А в прошлом сезоне были неудачные матчи с «Тамбовом» и «Ростовом» дома. В первом матче были результативные ошибки на выходах, а с ростовчанами Юрий тоже неудачно вынес мяч, что привело к голу.

Читайте также
Ничья претендентов. «Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»

Слуцкий даже пытался встряхнуть вратаря: сделал на несколько матчей основным Никиту Медведева, но и тот тоже ошибался, играя неудачно на выходах, что приводило к пропущенным мячам.

Зимой «Рубин» даже изучал вариант с подписанием нового вратаря. По данным «СЭ», казанцы проявляли интерес к Андрею Луневу, который не мог договориться с «Зенитом» о контракте. Но не срослось: Лунев хотел играть в Европе.

А весной проблема с вратарем в «Рубине» ушла на второй план. Дюпин здорово играл в концовке сезона, много спасал и по итогу получил вызов в сборную. Вопрос с вратарем в клубе остыл.

Сейчас «Рубин» вряд ли будет думать о смене вратаря. Даже с «Краснодаром» Дюпин часто выручал, хотя когда мяч у него в ногах, тренерам наверняка тревожно. Эта проблема остается, и не исключено, что к вратарскому вопросу в клубе еще вернутся.

«Рубин» выиграл лишь один матч из шести последних. Что не так с казанцами?

Поражение в Краснодаре стало для «Рубина» лишь первым в этом чемпионате, но в целом результаты команды Слуцкого вызывают опасения. «Рубин» в шести последних матчах выиграл лишь единожды — у «Ахмата» в скандальном матче.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

После вылета в квалификации Лиги конференций от «Ракува» дела у «Рубина» идут не лучшим образом. В прошлом туре «Рубин» мог выйти в лидеры РПЛ, но разделил очки с «Крыльями», а теперь казанцы расположились на пятом месте.

Впервые в этом сезоне «Рубин» не смог забить, потерял очки, но Слуцкий не считает, что команда переживает кризис. По его мнению, во многом проблема возникла из-за травм лидеров: Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича. Оба работают в Казани индивидуально и, вероятно, вернутся в строй к сентябрьским матчам.

Без ведущих исполнителей в атаке у «Рубина» большие проблемы. Костюков и близко не дает той остроты и пользы, которая исходит от Деспотовича. А Кварацхелию Слуцкий сегодня попытался заменить Хакшабановичем, который ушел с правого фланга влево. Черногорец выглядит светлым пятном в игре «Рубина», но не вытягивает игру в одиночку. Тот же Бакаев на противоположном краю заметно проседает и не дает того качества игры, которое было бы при оптимальном составе «Рубина».

В итоге «Рубин» страдает: сваливается на дальние удары, создает какие-то моменты при стандартах, но комбинационная и созидательная игра у штрафной совсем не ладится. Особенно был заметен контраст на фоне взаимодействий атаки «Краснодара», где Ионов, Классон, Крыховяк, Кабелла и Кордоба передачами в одно касание вскрывали защиту соперника.

Команда Гончаренко вообще провела образцовый матч как в атаке, так и в обороне при позиционном наступлении казанцев. Победа приблизила «Краснодар» к лидирующей группе, и на перерыв «быки» уходят в очень хорошем состоянии.

А вот «Рубину» эта пауза нужна как воздух. Нужно доукомплектовать состав, решить, что делать с проблемными позициями, и сбалансировать состав. Клуб рассчитывает подписать датского новичка Андерса Дрейера как замену Макарову, сохранить Кварацхелию и вернуть в состав Деспотовича. Если все получится, осенью «Рубин» будет другим.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Рубин
 Легендарная вертушка Барбозы. История одного из красивейших нокаутов в истории UFC
Дзюба попал в топ-10 рейтинга людей России, которым больше всего доверяет молодежь
Детали трансфера Роналду в «МЮ»: Криштиану говорил с Фергюсоном
«Зенит» начнет групповой этап ЛЧ матчем с «Челси» в гостях
«Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»
ПСЖ нашел замену самому дорогому футболисту мира
«Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» за Роналду около 20 млн
Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди заключили под стражу
«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь