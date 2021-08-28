«По пути в аэропорт у него остановилось сердце». Можно ли было спасти вратаря ЦСКА Перхуна

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Второе полугодие 2001-го — чёрное для болельщиков ЦСКА. В августе хоронили Сергея Перхуна, светлого, обаятельного парня и классного вратаря, в декабре — тренера Садырина. Но если Павла Фёдоровича убил тяжёлый и, увы, распространённый недуг, то Сергея — несчастный случай.

«В одном из эпизодов Перхун, смело пойдя в борьбу, столкнулся с Будуновым, вследствие чего вратаря армейцев увезли в больницу, а форвард “Анжи” получил сотрясение мозга», — по горячим следам сообщил зрителям Первого канала автор сюжета из Махачкалы. Спустя 10 дней после матча, на рассвете 28 августа, украинский голкипер скончался, не приходя в сознание. Ему было всего 23 — только начал играть на топ-уровне: ЦСКА, сборная…

Перхун не терял сознания после столкновения с Будуновым. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Спустя 20 лет после трагедии мы беседуем с бывшим доктором армейского клуба Артёмом Катулиным. Главный вопрос: всё ли для спасения молодого вратаря было сделано правильно?



— День матча ЦСКА в Махачкале чем-то необычным запомнился?

— Нет, обычный, рабочий день.

— По воспоминаниям одноклубников, Сергей был сам не свой на выезде, нервничал.

— Одноклубники сначала говорят одно, потом — другое. Я ничего из ряда вон тогда не заметил.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1tSIRioeHn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by News CSKA (@news_cska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В момент столкновения Перхуна с Будуновым вы находились на лавке?

— Естественно. Всё произошло у меня на глазах.

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— По ТВ-картинке эпизод не выглядел чересчур жутко, а от кромки?

— Серьёзное столкновение за пределами штрафной площади. Как вы правильно заметили, оно не выглядело катастрофичным. Такие вещи случаются, и достаточно часто. Естественно, мы побежали на поле, не дожидаясь свистка судьи. Сергей находился в сознании. После оказания первой помощи его на носилках загрузили в скорую и отправили в центральную больницу Махачкалы. Так как игра продолжалась и я должен был оставаться с командой, Перхуна сопровождал второй доктор. Местные врачи, осмотрев его, диагностировали повреждение мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму. Проще говоря — обычный сотряс. Никаких нареканий не было, неврологический статус — в норме.

— Сергей с вами разговаривал на поле?

— Да, он был в сознании. Что конкретно говорил, не вспомню — 20 лет прошло. Очевидно, какие-то стандартные фразы. В таких случаях сразу проверяешь, адекватно ли игрок отвечает на вопросы, есть ли какая-то патологическая симптоматика. У Перхуна всё было в норме. Ничего необычного или судьбоносного он не говорил.

— Что было дальше?

— После матча мы приехали в больницу. Переговорив с докторами, которые его осматривали, с самим Сергеем, я предложил: давайте его оставим. После черепно-мозговой травмы желательно полежать в больнице. Перхун сам настоял на том, чтобы поехать обратно с командой.

— Чем аргументировал?

— Естественное желание. С командой приехал — с командой уехал. Никому не хочется оставаться в чужом городе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEBS3yfFK-N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEBS3yfFK-N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEBS3yfFK-N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбол нашего детства (@insta_soccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы действительно делали ему противостолбнячные уколы? Какая в них была необходимость?

— Они делались в больнице. Существует протокол: если есть открытая рана и соприкосновение с поверхностью земли, профилактика столбняка проводится неукоснительно. Все пошли по тем буквам, которые прописаны в протоколе.

— Это могло негативно отразиться на состоянии футболиста?

— Гипотетически — да. Но я и сейчас считаю, что в той ситуации всё было сделано правильно.

Могла ли эта история завершиться иначе, если бы мы не пошли у него на поводу и оставили в больнице? Тоже не факт. Это могло произойти и там. К сожалению, случилось трагическое стечение обстоятельств. Артем Катулин бывший доктор футбольного клуба ЦСКА

— Гинер летал с командой?

— С Евгением Ленноровичем мы и ездили в больницу.

— Как развивались события дальше?

— Мы поддались уговорам Сергея и на нескольких машинах отправились в аэропорт. Перхун — со вторым врачом, я — с Гинером. На полпути нам сообщили, что у него произошла потеря сознания и остановка сердца. Было решено разворачиваться и везти Сергея обратно в больницу. В итоге команда улетела, а его положили в реанимацию в Махачкале. Мне выделили палату рядом. В этой же больнице лежал и Будунов, но его туда поместили для перестраховки.

— Сколько времени прошло между остановкой сердца и началом реанимационных мероприятий?

— Второй врач сразу же начал проводить базовые реанимационные мероприятия.

— Как долго Сергей находился в состоянии клинической смерти?

— Я думаю, не более двух-трёх минут. Доктор, поняв, что произошло, сразу начал его качать. После этого его доставили обратно в больницу. Все дальнейшие действия с Перхуном проводились после длительных консилиумов с участием местных врачей, специалистов института Бурденко. Евгений Леннорович задействовал все свои возможности, как административные, так и финансовые, чтобы Сергею была оказана вся необходимая помощь.

— Но более он в сознание не приходил?

— Нет.

— Через несколько дней его всё же перевезли в Москву.

— Когда его состояние стабилизировалось, клуб и лично Гинер организовали высококвалифицированную бригаду медиков, и его специальным бортом доставили в Москву, в институт Бурденко.

— У столичных докторов оставались надежды на спасение игрока?

— Делалось всё возможное. Какой бы высокотехнологичной ни была современная медицина, в ней есть некое место чуду. Поэтому делай что должен и будь что будет. Естественно, все надеялись, что обойдётся. К величайшему сожалению, бывают травмы, несовместимые с жизнью. Если бы его можно было спасти — спасли бы.

— Как вы узнали о его смерти?

— Я находился в клинике. Сказали: «К сожалению, всё закончилось». Умер, не приходя в сознание. Естественно, я тут же поставил в известность президента и главного тренера. После траурных мероприятий вся команда полетела к нему на родину, в Днепропетровск, на похороны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYlFN-9Ha6z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYlFN-9Ha6z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYlFN-9Ha6z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ольга ? Помощник эксперта~SMM (@o.tsvetkovaa)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Команда была в шоке?

— А как вы думаете? Когда уходит близкий человек, с которым ты делил стол и кров, это шок? Это трагедия, катастрофа, которая у каждого оставила зарубку на сердце. Но независимо от этого мы должны выполнять свою работу и заботиться о своих семьях. Поэтому в состояние коматоза никто не входил. К сожалению, профессиональные спортсмены погибают во всех видах. У нас в одних ДТП гибнет по 25 тысяч человек в год. И каждая смерть — трагедия для всех близких. Увы, всё живое в конце концов должно умереть. Представьте: сидите вы за столом с человеком, а на следующий день это место пустое. Вот и всё, это осталось у вас в памяти, а в мироздании, в общем-то, ничего не изменилось.

— Вы как доктор разделяете мнение, что гибель Перхуна окончательно подкосила Садырина?

— Естественно, любые такие переживания здоровья не добавляют, а Павел Фёдорович, несмотря на тяжёлую и продолжительную болезнь, долгое время держался. Великий тренер. У нас и игроки были прекрасные, волевые: Варламов, Кулик, Семак… Минько вообще с одной почкой играл.

— Почему на следующий год вы покинули ЦСКА?

— Потому что пришёл новый тренер (Валерий Газзаев. — Прим. «Чемпионата»), который поменял всю команду.

— «Спартак» и бромантановый скандал сегодня больно вспоминать?

— Если вы помните, решением комиссии мне дали два года дисквалификации, а через год её сняли. Основной автор этой идеи, некто доктор Щукин, отказался от всех своих слов. Суд признал меня невиновным, установив, что Щукин занимался лжесвидетельством. Но это ничего не изменило. У каждого из нас есть определённый шлейф в жизни. К сожалению, случилось так: я взял на себя всё, чтобы скандал как можно быстрее прекратить. В противном случае он приобрёл бы грандиозные размеры. Команде он был совершенно не нужен. Я как главный врач «Спартака», естественно, должен был нести ответственность за то, что позволил такому человеку работать рядом со мной. Хотя я был против. Тренер Чернышов настоял. Тот же Чернышов потом приезжал, извинялся. И Федотов приезжал, извинялся. Но от этого же ничего не меняется.

— До сих пор считаете, что коллега Щукин вас тогда подставил?

— Не считаю — я в этом глубоко убеждён. Всё доказано в суде, и все об этом знают.

— Почему же большой футбол для вас после «Спартака» закончился?

— Приглашения были, в том числе из Премьер-Лиги. Но я отказывался.

— Почему?

— Предлагали более интересную работу вне футбола.

— Чем вы теперь занимаетесь?

— Частной практикой.

— Это интереснее футбола?

— Это более денежно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm6bqapFsZq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm6bqapFsZq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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В машине Сергей впал в кому. Ещё одна остановка сердца произошла в реанимации Махачкалы

Последним человеком, который видел Сергея Перхуна в сознании и разговаривал с ним, был второй доктор ЦСКА Архангельский. Мы разыскали его, хотя это было очень непросто. Олег Кинович давно дистанцировался от спорта и ещё раньше — от футбола. Но жуткий день 18.08.2001 помнит в деталях.

— Как сейчас всё помню, каждую минуту, — подтверждает врач. — Перхун вышел за пределы штрафной площади и мог играть только головой. В этот момент в воздухе также оказался Будунов. Оба промахнулись мимо мяча и столкнулись головами: Будун лбом, а Сергей — лобно-височной областью. Поскольку удар получился довольно сильным, игроки упали на поле. Я выбегаю — у Сергея небольшое рассечение брови. Сознание он не терял. Спрашиваю: «Как себя чувствуешь?» Говорит: «Больно. Кружится голова». Его на носилках уносят в подтрибунное помещение. Докладываю начальнику команды: требуется госпитализация — для хирургической обработки и ушивания раны. Рассечение было небольшое, но требующее наложения швов, рентгена и вакцинации от столбняка, так как имел место контакт с землёй. Нам быстро организуют скорую помощь. Катулин как главный врач команды остаётся на матче, а я с Сергеем еду в центральную больницу Махачкалы.

— В скорой с ним разговаривали?

— Да, всё замечательно было. Приезжаем. На всю больницу одна дежурная медсестра и терапевт. Суббота — все на дачах. Пока ждали лаборанта из дома, чтобы сделать рентген, медсестра сделала Сергею противостолбнячную прививку. Обязательная процедура в таких случаях. После рентгена нам сказали: «Самолёт ждёт, команда в аэропорту». Я как молодой врач робко возразил: «Хорошо бы два часа подождать». Это классика, золотой стандарт. При сотрясении мозга, даже с лёгкими проявлениями, желательно два часа выдерживать человека лёжа, наблюдать за ним. Это может пройти бесследно, а может ухудшиться состояние — например, гематома натечь в мозговой оболочке и спровоцировать генерализованный припадок. Что у него в итоге и случилось… Мне сказали: «Через четыре часа мы уже будем в Москве, и, если понадобится помощь — её окажут». Меня с Сергеем и двумя местными охранниками посадили в «Гелендваген», и мы поехали в аэропорт.

— Как он себя чувствовал?

— Хорошо. Ходил по приёмному отделению. После рентгена я спросил: «Как голова, кружится?» — «Уже нет, — говорит. — Нормально». Я проверял постоянно глазодвигательные нервы. Всё было в норме.

— Что случилось в автомобиле?

— Минут через семь поездки у Серёжи случился генерализованный судорожный припадок. С потерей сознания и остановкой дыхания. Он резко повернул голову вправо и начал заваливаться набок.

Говорю охранникам: «Срочно обратно в больницу». Пока доехали, у меня почти не осталось сил качать его. Со слов местных врачей, в реанимации его сразу подключили к ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких. — Прим. «Чемпионата») — и вроде бы «завели» сердце. Через час сказали: повторная остановка сердца. И снова «завели», уже на медикаментах! Всё осложнил этот генерализованный припадок. Как я потом выяснил, в таких случаях потребность мозга в кислороде увеличивается в 200 раз. Как это ни больно, его гибель уже тогда была предрешена…

Из интервью сестры Сергея Перхуна Яны «Спорт-Экспрессу» за 2007 год.

«Что произошло за эти два дня? Никто ничего объяснить не удосужился. Вопросов вообще осталось много. И в первую очередь — к врачу команды Катулину. От самых разных людей слышала, что напрасно он сразу сделал два противостолбнячных укола. Сережа ведь после матча был в сознании! “Когда следующая игра? — спрашивал. — Меня поставят?” А потом два этих укола — и всё. Кома, клиническая смерть… Ещё говорят, что не стоило Серёжу так быстро на самолёте перевозить в Москву. Не знаю…».

— Прививка от столбняка могла привести к осложнениям?

— Полностью исключить этого нельзя. Но официальная версия смерти — черепно-мозговая травма, субарахноидальное кровоизлияние. В Бурденко Сергея держали исключительно на ИВЛ — мозг уже не работал. Цепочка случайностей привела к несчастному случаю.