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17:37 (мск), источник: Газета.Ру

Футболист «Химок» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Нижним Новгородом»

Футболист подмосковных «Химок» Сенин Себаи подвергся расистским оскорблениям во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Болельщики поощряют, поддерживают, критикуют, но не оскорбляют игроков своей команды. Нам это не нужно», — написал игрок в Instagram.

На этот инцидент отреагировал агент игрока Дмитрий Селюк.

«Людей, которые выкрикивали расистские гадости в отношении Себаи, не стал бы называть болельщиками, такие люди могут быть в каждом обществе. Они убогие и обездоленные, они могут кричать в толпе, им становится легче так жить. Сенин в связи с этим написал пост, что вы можете требовать с команды, с игроков, но не имеете права оскорблять игроков», — передает слова Селюка Sport24.

Ранее в Канаде на почве расизма было совершено нападение на троих футболистов.

Химки
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Нижний Новгород
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