Футболист «Химок» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Нижним Новгородом»
Футболист подмосковных «Химок» Сенин Себаи подвергся расистским оскорблениям во время матча Российской
Футболист подмосковных «Химок» Сенин Себаи подвергся расистским оскорблениям во время матча Российской
«Болельщики поощряют, поддерживают, критикуют, но не оскорбляют игроков своей команды. Нам это не нужно», — написал игрок в Instagram.
На этот инцидент отреагировал агент игрока Дмитрий Селюк.
«Людей, которые выкрикивали расистские гадости в отношении Себаи, не стал бы называть болельщиками, такие люди могут быть в каждом обществе. Они убогие и обездоленные, они могут кричать в толпе, им становится легче так жить. Сенин в связи с этим написал пост, что вы можете требовать с команды, с игроков, но не имеете права оскорблять игроков», — передает слова Селюка Sport24.
Ранее в Канаде на почве расизма было совершено нападение на троих футболистов.