Футболист «Химок» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Нижним Новгородом»

«Людей, которые выкрикивали расистские гадости в отношении Себаи, не стал бы называть болельщиками, такие люди могут быть в каждом обществе. Они убогие и обездоленные, они могут кричать в толпе, им становится легче так жить. Сенин в связи с этим написал пост, что вы можете требовать с команды, с игроков, но не имеете права оскорблять игроков», — передает слова Селюка Sport24.