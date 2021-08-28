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16:28 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» за 6 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Дрейера. Контракт — на 5 лет

Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер подписал контракт с «Рубином».

Рубин
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Источник: AFP 2021

Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано на пять лет. Казанцы заплатят за игрока 6 миллионов евро в течение трех лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил в матче группового этапа против сборной России (3:0).

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