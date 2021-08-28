«Рубин» за 6 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Дрейера. Контракт — на 5 лет
Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер подписал контракт с «Рубином».
Рубин
МидтьюлланнПремьер-лига: таблица и календарь
Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер подписал контракт с «Рубином».
Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано на пять лет. Казанцы заплатят за игрока 6 миллионов евро в течение трех лет, сообщает «Спорт-Экспресс».
Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил в матче группового этапа против сборной России (3:0).