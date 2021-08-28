«Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три первых матча сезона
«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (0:5) в матче третьего тура чемпионата АПЛ.
Манчестер Сити
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«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (0:5) в матче третьего тура чемпионата АПЛ.
Лондонский клуб начал турнир с трех поражений подряд впервые с сезона-1954/55.
Кроме того, «Арсенал» впервые с сезона-1953/54 не забил в трех стартовых турах чемпионата.
В первом туре команда тренера Микеля Артеты проиграла «Брентфорду» (0:2), во втором — «Челси» (0:2).
«Арсенал» на данный момент опустился на последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ.
К следующем матче чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Норвичем».