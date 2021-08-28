«Лион» получил согласие Азмуна на переход из «Зенита», клубы близки к договоренности
«Зенит» и «Лион» близки к соглашению по трансферу форварда питерцев Сердара Азмуна, утверждает L"Equipe.
«Зенит» и «Лион» близки к соглашению по трансферу форварда питерцев Сердара Азмуна, утверждает L"Equipe.
По данным издания, французский клуб может заплатить за Азмуна € 15 млн и бонусы. При этом сделка состоится лишь в том случае, если «Зенит» найдёт подходящую замену для иранского нападающего.
Также подчёркивается, что «Лион» договорился с самим игроком. Он согласен на переход.
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Однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».