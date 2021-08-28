«Лион» получил согласие Азмуна на переход из «Зенита», клубы близки к договоренности

По данным издания, французский клуб может заплатить за Азмуна € 15 млн и бонусы. При этом сделка состоится лишь в том случае, если «Зенит» найдёт подходящую замену для иранского нападающего.

Также подчёркивается, что «Лион» договорился с самим игроком. Он согласен на переход.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс назвал Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтвердил, что «Лион» ведёт переговоры с «Зенитом».