«Зениту» интересен форвард «Бенфики» Карлос Винисиус. Он лучший бомбардир португальской лиги-2019/20

Ранее появилась информация, что 26-летний форвард согласовал условия личного контракта с французским клубом.

«Зенит» сперва намерен найти нового нападающего. В шорт-лист петербургского клуба были включены: Матеус Кунья (перешел из «Герты» в «Атлетико»), Андреа Белотти (сообщалось, что форвард «Торино» не хочет переезжать в Россию), Гаэтан Лаборд (с начала августа новости о возможном трансфере игрока «Монпелье» не появлялись), а также Карлос Винисиус из «Бенфики».

Бразилец прошлый сезон провел на правах аренды в «Тоттенхэме». Он сыграл всего девять матчей в АПЛ и забил один гол, всего в 22 играх за «шпор» во всех турнирах он забил 10 голов.

В сезоне-2019/20 в составе «Бенфики» Винисиус забил 18 голов в 32 матчах чемпионата Португалии и разделил звание лучшего бомбардира первенства с одноклубником Пицци и Мехди Тареми, который тогда представлял «Риу Аве».