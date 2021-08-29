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00:15 (мск), источник: Sports.Ru

«Зениту» интересен форвард «Бенфики» Карлос Винисиус. Он лучший бомбардир португальской лиги-2019/20

«Зенит» рассматривает несколько кандидатур на замену нападающему Сердару Азмуну, который может перейти в «Лион».

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Источник: AFP 2021

Ранее появилась информация, что 26-летний форвард согласовал условия личного контракта с французским клубом.

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«Зенит» сперва намерен найти нового нападающего. В шорт-лист петербургского клуба были включены: Матеус Кунья (перешел из «Герты» в «Атлетико»), Андреа Белотти (сообщалось, что форвард «Торино» не хочет переезжать в Россию), Гаэтан Лаборд (с начала августа новости о возможном трансфере игрока «Монпелье» не появлялись), а также Карлос Винисиус из «Бенфики».

Бразилец прошлый сезон провел на правах аренды в «Тоттенхэме». Он сыграл всего девять матчей в АПЛ и забил один гол, всего в 22 играх за «шпор» во всех турнирах он забил 10 голов.

В сезоне-2019/20 в составе «Бенфики» Винисиус забил 18 голов в 32 матчах чемпионата Португалии и разделил звание лучшего бомбардира первенства с одноклубником Пицци и Мехди Тареми, который тогда представлял «Риу Аве».

Transfermarkt оценивает 26-летнего Карлоса Винисиуса в 18 миллионов евро.

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