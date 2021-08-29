«Ведут себя, будто играют в Лиге чемпионов». К игрокам ЦСКА есть вопросы
Могли бы хотя бы сымитировать небезразличие.
Могли бы хотя бы сымитировать небезразличие.
Российский футбол живёт почти без зрителей. Особенно это касается гостевых матчей. Доказано, например, фанатами ЦСКА, которые за два матча вне Москвы смогли поддержать команду только в составе 50 человек.
В Ростове на стадион не пускали никого — ни домашних, ни тем более гостевых фанатов. В
И в Ростове, и в Петербурге команду возле отеля ждали несколько сотен фанатов (многие по понятным причинам не смогли попасть на стадион): в атрибутике, в
«Не понимаю, почему нельзя похлопать или показать болельщикам большой палец? — журналист и автор лонгридов про многих игроков ЦСКА Денис Романцов раскрыл тему в “Твиттере”. — Или хотя бы сымитировать небезразличие».
Обратите внимание: на всех видео, в том числе выложенных клубом, игроки идут мимо фанатов и не смотрят в их сторону. Если вдруг уловили
«За несколько месяцев
У фанатов ЦСКА, которые пообщались с нами, общее настроение сходится: да, это безразличие, но, к сожалению, оно не удивляет. Команда стеснительно и на расстоянии аплодирует фанатской трибуне даже на домашних матчах, так что отстранённость на выездах тем более не удивляет.
Степан Дедов, болельщик ЦСКА с опытом выездов по всей стране, говорит, как и большинство: обидно, что игроки не реагируют на выездную поддержку и даже не смотрят в сторону фанатов. Даже не упоминают в социальных сетях.
«Команда всегда была на расстоянии, — говорит Дедов. — Хотя для футбола это неудивительно, я видел, что и на открытых тренировках “Аякса” никто не реагирует на фанатов, а спокойно тренируется. Но тут другая история: другой город, встреча у гостиницы и желание показать, что вы не одни. Это не значит, что мы делаем всё это ради кивка и “спасибо”. Но были бы рады ответной реакции».
Прямо сейчас ЦСКА красочно отмечает 110-летний юбилей: фотовыставкой на Тверском бульваре и тематическими историческими постами в соцсетях, которые хочется рассматривать.
Если бы игроки поддержали праздничный настрой или хоты бы «имитировали небезразличие», праздник бы продлился.
Евгений Марков