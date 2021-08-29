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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ведут себя, будто играют в Лиге чемпионов». К игрокам ЦСКА есть вопросы

Могли бы хотя бы сымитировать небезразличие.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Российский футбол живёт почти без зрителей. Особенно это касается гостевых матчей. Доказано, например, фанатами ЦСКА, которые за два матча вне Москвы смогли поддержать команду только в составе 50 человек.

В Ростове на стадион не пускали никого — ни домашних, ни тем более гостевых фанатов. В Санкт-Петербурге на организованном гостевом секторе присутствовали 50 человек + кто-то на других трибунах. Даже если бы весь питерский стадион болел за армейцев, получилось бы совсем не массово. Да и вообще выезды в нынешней ситуации почти под запретом. Но фанаты не оставляют команду без поддержки. И не только ЦСКА. Например, зенитовские болельщики так же массово выехали в Ростов. Но именно вокруг ЦСКА болельщики и журналисты заметили странную ситуацию.

И в Ростове, и в Петербурге команду возле отеля ждали несколько сотен фанатов (многие по понятным причинам не смогли попасть на стадион): в атрибутике, в красно-синих цветах, с флагами и в традиционных для фанатов чёрных футболках пели и кричали во имя ЦСКА, с посылом «Побеждать».

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«Не понимаю, почему нельзя похлопать или показать болельщикам большой палец? — журналист и автор лонгридов про многих игроков ЦСКА Денис Романцов раскрыл тему в “Твиттере”. — Или хотя бы сымитировать небезразличие».

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Обратите внимание: на всех видео, в том числе выложенных клубом, игроки идут мимо фанатов и не смотрят в их сторону. Если вдруг уловили чей-то взгляд — напишите в комментариях. Но общее настроение такое: визуальное безразличие.

«За несколько месяцев зачем-то откатили клуб на уровень 5−7-го места, а ведут себя так, будто выезжают на четвертьфинал Лиги чемпионов с “Интером”, — продолжил тему в “Твиттере” Романцов.

Фанаты тоже обратили внимание. Но больше обидно за игру

У фанатов ЦСКА, которые пообщались с нами, общее настроение сходится: да, это безразличие, но, к сожалению, оно не удивляет. Команда стеснительно и на расстоянии аплодирует фанатской трибуне даже на домашних матчах, так что отстранённость на выездах тем более не удивляет.

Степан Дедов, болельщик ЦСКА с опытом выездов по всей стране, говорит, как и большинство: обидно, что игроки не реагируют на выездную поддержку и даже не смотрят в сторону фанатов. Даже не упоминают в социальных сетях.

«Команда всегда была на расстоянии, — говорит Дедов. — Хотя для футбола это неудивительно, я видел, что и на открытых тренировках “Аякса” никто не реагирует на фанатов, а спокойно тренируется. Но тут другая история: другой город, встреча у гостиницы и желание показать, что вы не одни. Это не значит, что мы делаем всё это ради кивка и “спасибо”. Но были бы рады ответной реакции».

Более обидно, по словам Дедова, даже за то, что посыл не работает: «Все эти акции должны зарядить на качественный футбол, а на деле выходит какой-то Влашич. Без желания, мотивации и голов».

Прямо сейчас ЦСКА красочно отмечает 110-летний юбилей: фотовыставкой на Тверском бульваре и тематическими историческими постами в соцсетях, которые хочется рассматривать.

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Если бы игроки поддержали праздничный настрой или хоты бы «имитировали небезразличие», праздник бы продлился.

Евгений Марков

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