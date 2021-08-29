Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Ротор
Футбол. Зарубежный
14:00
Труа
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Лидс
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Факел
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Кубань
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:30
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Акрон
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
28.08
Бетис
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
30Ничья «Локо» и «Зенита»
10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил о заключении контракта с бельгийским защитником Кауфризом

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Срок действия соглашения не сообщается. 24-летний бельгийский футболист будет выступать за «Спартак» под 3-м номером.

«Добро пожаловать, Максимилиано!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Отметим, трансфер Кауфриза означает, что в ближайшее время «Спартак» расстанется с кем-то из иностранцев, ведь в стане красно-белых не осталось свободных мест для легионеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кауфриза в € 850 тыс.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Невероятная победа России в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
«Ведут себя, будто играют в ЛЧ». К игрокам ЦСКА есть вопросы
Карпин вызвал сразу пять вратарей. Кто займет место в воротах?
Стала известна причина смерти футбольного вратаря в Калининграде
«Спартак» купил бельгийского защитника. Что следует о нем знать?
Сутормин вызван в сборную России вместо травмированного Петрова
Новичок «Спартака»: Хочу помочь клубу стать чемпионом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь