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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кофрие: «Хочу помочь “Спартаку” стать чемпионом в год своего столетия»

Новый защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие побывал на домашнем стадионе красно-белых, примерил спартаковскую форму и ответил на вопросы пресс-службы.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс
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— Макс, добро пожаловать в «Спартак». Каковы твои первые впечатления от нашего клуба и Москвы?

— Просто отличные! Город, стадион, история клуба — все впечатляет. И я очень рад быть здесь.

— Что знаешь о «Спартаке»?

— Знаю, что это очень большой клуб с богатым прошлым.

— Расскажи немного о своем стиле игры.

— Я защитник и люблю играть агрессивно!

— Твой первый клуб «Монс» тоже красно-белый. Получается, это родные цвета для тебя?

— Да, а из «Монса» я перешел в красно-белый «Стандард». Так что, можно сказать, вернулся к истокам.

— Как правильно звучит твоя фамилия?

— Кофрие.

— Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?

— Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут!

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