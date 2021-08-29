Кофрие: «Хочу помочь “Спартаку” стать чемпионом в год своего столетия»
Новый защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие побывал на домашнем стадионе
Новый защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие побывал на домашнем стадионе
— Макс, добро пожаловать в «Спартак». Каковы твои первые впечатления от нашего клуба и Москвы?
— Просто отличные! Город, стадион, история клуба — все впечатляет. И я очень рад быть здесь.
— Что знаешь о «Спартаке»?
— Знаю, что это очень большой клуб с богатым прошлым.
— Расскажи немного о своем стиле игры.
— Я защитник и люблю играть агрессивно!
— Твой первый клуб «Монс» тоже
— Да, а из «Монса» я перешел в
— Как правильно звучит твоя фамилия?
— Кофрие.
— Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?
— Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут!