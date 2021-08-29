В РПЛ снова появились деньги? Второй результат по тратам за 8 лет, несколько топ-трансферов уже случилось, несколько — на подходе
Трансферное окно в России закрывается 7 сентября.
После кризиса 2014 года рынок в России обвалился: годом ранее клубы закупились на 246 млн, через сезон — на 5 млн. Потом траты постепенно росли, был скачок-2019, когда прилично вложились «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Нынешнее окно укрепляет тенденцию — кажется, у клубов РПЛ появились деньги.
Смотрится это необычно, потому что только недавно перед нами был умирающий «Тамбов», новости о финансовых трудностях «Уфы» (до появления спонсора) и «Нижнего Новгорода», регулярно из ФНЛ доносятся призывы о помощи. Но в РПЛ пока готовы тратиться. И клубы вполне могут замахнуться на посткризисный рекорд. Уже потрачено больше 100 млн, плюс несколько больших трансферов еще наверняка произойдет.
Траты за летнее трансферное окно за последние 8 лет в РПЛ:
«Рубин» обязан взять форварда до закрытия окна, потому что играть сезон только с Деспотовичем (тем более, что он сейчас травмирован) и Игнатьевым (которые не показывает свой уровень) проблематично. Казанцы готовят предложение по 23-летнему нападающему «Селтика» — Одсону Эдуару. Это воспитанник «ПСЖ» и лучший бомбардир шотландской лиги, на которого есть устойчивый интерес из АПЛ. Взять такого игрока на подъеме будет успехом, но обойдется он в 18−20 млн евро.
«Зенит», вероятно, вынужден искать замену Азмуну, который может уйти. Один из вариантов — 26-летний форвард «Бенфики» Карлос Винисиус (цена — от 20 млн евро). Парень не смог в прошлом сезоне закрепиться в «Тоттенхэме», проиграв конкуренцию Кейну.
«Спартак» пока подписал только малоизвестного защитника из Бельгии — игрока «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие. Кофрие 27 лет и трансфер оценивается в 1 млн евро.
«Локомотив» может совершить редкий трансфер — привезти в Россию молодого игрока, выходящего на пик, из Европы. 19-летний воспитанник «Челси» Тино Анджорин (с одним матчем в АПЛ и опытом в юношеских сборных Англии) может оказаться в РПЛ. Игрок намерен сменить клуб, а «Локо» постарается опередить конкурентов за счет цены — сообщается о готовности заплатить 20 млн евро.
Вот 5 главных сделок на данный момент — каждая выглядит очень полезной.
Джон Кордоба
Трансфер колумбийца — девятый среди самых дорогих в истории РПЛ и самый крупный в истории «Краснодара». Пока сделка выглядит топовой: после ухода Смолова никто так и не смог полноценно закрыть позицию центрального нападающего в южном клубе. А Кордоба стал доказывать сходу: 5 голов + 2 голевых в 6 первых играх.
Причем он умеет делать то, что было не свойственно тому же Смолову — решать эпизоды в одиночку: продавливать, сохранять мяч под давлением, а не только завершать.
Важно, что в Германии Кордоба достойно показал себя: окреп во второй лиге, а потом за два сезона забил 20 голов в первой бундеслиге. Если Ганчаренко наладит оборону, «Краснодар» ворвется в борьбу за медали.
Алексис
Понятно, что тратить 6 млн евро на парнишку из второй лиги Франции — риск. Но это часть стратегии нового куратора «Локо» Ральфа Рангника (искать талантов, прокачивать их и выгодного продавать), поэтому потенциал у парня точно есть. Плюс у него имеется опыт игры почти во всех юношеских сборных Франции (дошел до U-19). Думается, единицы из РПЛ смогли бы получить вызов в столь конкурентную сборную — даже в подростковом возрасте.
По первому матчу (Бека-Бека вышел на 20 минут с «Динамо») впечатление положительное. Умеет сохранять мяч под прессингом, не боится отдавать рискованные пасы, умеет отбирать и обострять. И это только после двух тренировок с основой.
Диего Лаксальт
По очень бюджетным условиям «Динамо» нашло крепкого европейского защитника — с опытом ЧМ. В матче с «Локо» его работоспособность принесла ему звание лучшего игрока: он не только успевал накрывать контратаки соперника, но и постоянно создавал остроту подключениям по флангу.
Хандрить и забивать на футбол Лаксальт точно не будет — не тот характер. Да,
Клаудиньо
Потенциальный игрок сборной Бразилии. После победной Олимпиады (где Клаудиньо выходил в старте) игрок получил вызов уже в главную команду — на матчи отбора ЧМ. Если удачно покажет себя там, а потом — и в ЛЧ, то вполне вероятно закрепится в обойме сборной.
По скиллам вопросов вообще нет — может закрыть почти любую атакующую позицию, техничен, неплохо бежит и умеет завершать атаки. Трансфер, который поможет пережить возможный уход Азмуна.
Андерс Дрейер
Интересный вингер, который уже забивал в ЛЧ — в прошлом сезоне в ворота «Аякса». А этой весной на молодежном Евро вынес российскую команду в составе Дании. Еще один штрих к нынешнему уровню российского футбола: игрок уровня Дрейера наверняка бы уже играл в сборной России, но в главную датскую команду он пока не проходит. Вероятно, в этот сезон все должно измениться.
В плане дриблинга датчанин Хвичу, конечно, не заменит, но зато он лучше ассистирует партнерам (за 2 последних сезона — 20 голевых).