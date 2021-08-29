Тренер сборной Украины Петраков: Не вызову игрока из РПЛ, примирения быть не может. Может, со временем. Но на этом этапе — нет

«Хороший вопрос. Вы мне скажите — возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да? На данный момент, скажу откровенно, что я не рассматриваю вопрос вызова из чемпионата России. Знаете, почему? Где-то в феврале я сидел дома — сами понимаете, пандемия, столько времени не работал. Думаю, я — коренной киевлянин, пойду пройдусь, прогуляюсь по городу пешком.



Подошел к Михайловской церкви, зашел в Андреевскую, Софию Киевскую. Там со стороны фотографии тех, кто погиб, — военные, девушки, ребята молодые. Там столько этих фотографий людей и фамилий… Я понял, что, наверное, сейчас ни футболисты из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами.



Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, со временем. Но на этом этапе — нет. Говорю прямо и откровенно», — приводит слова Петракова украинская Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал УАФ.