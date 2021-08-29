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15:50 (мск), источник: Sports.Ru

Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом» до 2026-го, зарплата — 4 млн евро в год

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в «Вест Хэм».

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

23-летний хорват согласовал с английским клубом контракт до 2026 года, зарплата — 4 млн евро в год, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Переговоры ЦСКА и «Вест Хэма» в финальной стадии, сумма трансфера составит около 30 млн евро. «Эвертон» получит 15% от продажи.

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