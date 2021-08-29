«Норвич» и «Ростов» договорились о трансфере Норманна

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По данным источника, уже практически всё готово для перехода норвежца в английский клуб. При этом у игрока не должно возникнуть проблем с согласованием личного контракта с «Норвичем».

Ранее сообщалось, что «Норвич» хочет арендовать игрока, но «Ростов» отклонил предложение. Российский клуб был готов только к прямой продаже футболиста.