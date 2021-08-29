ЦСКА отдаст Гайча в аренду

Как стало известно «Матч ТВ», армейцы практически согласовали трансфер аргентинца — это будет аренда с правом выкупа. Футболисту осталось лишь пройти медобследование.

Сообщалось, что интерес к Гайчу проявляет «Вест Хэм». В минувшем сезоне 22-летний игрок выступал за «Беневенто» и забил 2 мяча в 15 играх Серии А.