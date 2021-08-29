ЦСКА отдаст Гайча в аренду
Столичный ЦСКА планирует до конца трансферного окна расстаться не только с Николой Влашичем, но и с нападающим Адольфо Гайчем.
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Столичный ЦСКА планирует до конца трансферного окна расстаться не только с Николой Влашичем, но и с нападающим Адольфо Гайчем.
Как стало известно «Матч ТВ», армейцы практически согласовали трансфер аргентинца — это будет аренда с правом выкупа. Футболисту осталось лишь пройти медобследование.
Сообщалось, что интерес к Гайчу проявляет «Вест Хэм». В минувшем сезоне 22-летний игрок выступал за «Беневенто» и забил 2 мяча в 15 играх Серии А.
Английские СМИ сообщили, что Влашич присоединится к «Вест Хэму», который заплатит за хавбека почти 30 миллионов евро. Хорват в текущем розыгрыше чемпионата России провел пять матчей, Гайч — один.