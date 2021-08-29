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18:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На матч сборной допустят более 20 тысяч болельщиков. Почему РПЛ не может решить вопрос со зрителями?

Полная неразбериха.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полная неразбериха

Сегодня стало известно, что на матч сборной России против Хорватии, который пройдет 1 сентября в «Лужниках», будет допущено более 20 тысяч зрителей. И это — вместо заявленных ранее трех тысяч.

Разница колоссальная. В связи с этим мы решили проверить, что с посещаемостью матчей РПЛ и других мероприятий, в том числе и неспортивных.

РПЛ

Посещаемость матчей чемпионата России на данный момент регулирует схема, внедренная Роспотребнадзором. Есть три варианта: 500−1000, 1000−3000 и от 3000 и более зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации в регионах, где проходят матчи.

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Самым посещаемым клубом РПЛ на данный момент является «Рубин». На домашних матчах казанцев присутствовало в среднем 11 тысяч человек. Такая посещаемость — прямой результат низкой заболеваемости в Татарстане. По официальным данным, в день там фиксируется около 50 новых случаев. Эта цифра не поднимается с февраля 2021 года.

Пока что проводит свои матчи без зрителей «Ростов». В Ростовской области один из самых высоких показателей заболеваемости: около 500 новых случаев в день, а за всю пандемию — более 120 тысяч. Больше только в Москве (1,5 миллиона), Санкт-Петербурге (575 тысяч), Московской (420 тысяч) и Нижегородской областях (155 тысяч).

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Казалось бы, все вполне логично. Но почему-то пустили на стадион болельщиков «Нижнего Новгорода» — там на домашних матчах команды присутствовало в среднем 650 человек. И это при том, что в Нижегородской области заболеваемость немногим ниже, чем в Ростовской (около 400 новых случаев в день). А если оценивать всю пандемию, то цифра еще больше — 155 и 120 тысяч соответственно.

Интересно, что именно главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков недавно высказался по поводу допуска зрителей на матчи его команды: «Это непонятная для нас ситуация, мы ее постоянно обсуждаем. Когда на концерты и праздники, проходящие на площадях и набережных, собираются десятки тысяч человек, а на футбол пропускают только тысячу человек… На мой взгляд, это ненормально! Эту ситуацию нужно как-то менять. Футбол — для болельщиков».

В Москве же заболеваемость держится на уровне 1500 новых случаев в день. Матчи столичных команд — «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА — в среднем посещают около 2500 человек.

Посещаемость матчей РПЛ и заболеваемость в каждом из регионов.

Посещаемость матчей РПЛ и заболеваемость в каждом из регионов

РегионКлубПосещаемостьЗаболеваемость (новых случаев в день)
Москва«Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак»24921444
Санкт-Петербург«Зенит»9911318
Московская область«Химки»584914
Свердловская область«Урал»477523
Ростовская область«Ростов»0485
Самарская область«Крылья Советов»852436
Нижегородская область«Нижний Новгород»653404
Башкортостан
«Уфа»
693
300
Краснодарский край
«Сочи», «Краснодар»
487
251
Чечня
«Ахмат»
8635
135
Тульская область
«Арсенал»
994
113
Татарстан
«Рубин»
11 015
50

Другие мероприятия

В эти дни в Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу. Все матчи турнира принимают «Лужники», где специально возведенная арена вмещает около 4500 человек. По официальным данным, средняя посещаемость турнира составляет 1883 зрителей (42% от общей вместимости). Однако, судя по фото, зрителей куда больше.

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Пока в Москве с середины июня все еще действует ограничение, при котором массовые мероприятия могут посещать не более 1000 человек. 13 августа мэр столицы Сергей Собянин еще раз напомнил об этом.

«Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — написал он у себя в блоге.

Но это лишь официально. В этой связи возникает риторический вопрос: если у РФС все же получилось добиться увеличения посещаемости хотя бы на матч с Хорватией, то почему этот вопрос никак не может решить РПЛ?

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