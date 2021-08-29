«Локомотив» согласовал трансфер Керка
Нападающий «Утрехта» Гирано Керк в ближайшее время станет игроком «Локомотива».
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Нападающий «Утрехта» Гирано Керк в ближайшее время станет игроком «Локомотива».
Как сообщил одноклубник Керка Барт Рамселаар в интервью rtvutrecht.nl, все детали соглашения уже утрясены, осталось лишь поставить подписи.
Ранее в СМИ была информация, что 25-летний голландец 30 августа прибудет в Москву.
В прошлом сезоне Эредивизи Керк провел 36 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в шесть с половиной миллионов евро.