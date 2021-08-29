Полузащитник «Ростова» Норманн перешел в «Норвич Сити»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн продолжит карьеру в «Норвич Сити», информирует официальный сайт «канареек».
Ростов
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн продолжит карьеру в «Норвич Сити», информирует официальный сайт «канареек».
Норманн подписал с британским клубом арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста.
В прошлом сезоне РПЛ Норманн в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской