Главный тренер «Бенфики» подтвердил, что Винисиус может уйти. Им интересовался «Зенит»

«Не секрет, что у нас в команде много атакующих игроков. Сейчас у нас есть шесть форвардов, кто-то из них должен уйти. Мы хотим расстаться с одним или двумя нападающими, но это зависит не от нас, а от клубов, которые проявят к ним интерес. Если предложений не будет, то игроки останутся в “Бенфике”.



Из шести форвардов, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Он — удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что есть заинтересованность», — приводит слова Жезуша Maisfutebol.