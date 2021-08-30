Главный тренер «Бенфики» подтвердил, что Винисиус может уйти. Им интересовался «Зенит»
Главный тренер футбольного клуба «Бенфика» Жорже Жезуш подтвердил, что нападающий Карлос Винисиус может покинуть клуб.
Главный тренер футбольного клуба «Бенфика» Жорже Жезуш подтвердил, что нападающий Карлос Винисиус может покинуть клуб.
«Не секрет, что у нас в команде много атакующих игроков. Сейчас у нас есть шесть форвардов,
Из шести форвардов, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Он — удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что есть заинтересованность», — приводит слова Жезуша Maisfutebol.
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в «Лион».