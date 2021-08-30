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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Влашичу нужно было уйти из ЦСКА. А не сбежать

Никола вот-вот станет игроком «Вест Хэма».

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"
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Влашич уходит из ЦСКА. По нашей информации, его сделка по переходу в «Вест Хэм» полностью готова. Лондонцы заплатят за хорвата € 27 млн плюс бонусы. Никола уже подписал предварительный контракт с новым клубом. В ближайшие дни, а возможно, даже и часы он официально станет игроком «Вест Хэма» и вернётся в АПЛ, откуда ЦСКА его в своё время и забрал.

Эпопея с продажей Николы из ЦСКА длилась давно. Его ухода все ждали ещё летом 2020 года. Эксперты в один голос говорили, что хорват перерос и клуб, и РПЛ. Ходили слухи об интересе «Интера», а потом и «Милана». «Россонери» действительно интересовались Влашичем активнее всех остальных. Этим летом миланцы делали предложение по переходу полузащитника, но из-за финансовых проблем итальянцы могли предложить ЦСКА только аренду с правом выкупа, что не устраивало московский клуб. Зато «Вест Хэм» довольно легко согласился выложить требуемые за хорвата деньги.

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Последними несколькими месяцами в ЦСКА Влашич очень сильно подпортил идеальное отношение к себе со стороны болельщиков. Игрок особо не скрывал, что ему надоело играть за клуб, что он хочет уехать. Всё это подогревалось довольно резкими заявлениями отца Николы — Йошко Влашича: «Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти из ЦСКА, и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы всё ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится». Такие слова — очень хороший способ сжечь мосты с нынешней командой, но весьма неудачные для того, чтобы фанаты проводили игрока подобающе.

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Неидеален был и сам Влашич: Никола не играл в первых матчах нового сезона, а последнюю, как оказалось, игру для себя в России с «Зенитом» и вовсе пытался пропустить, сославшись на травму. По нашей информации, никакой травмы у хорвата не было, он просто не хотел играть из-за интереса «Вест Хэма». Боялся сорвать трансфер. Правда, в Питер Никола всё-таки поехал и даже вышел на поле во втором тайме, но ничем особенным не отметился. Фанаты ЦСКА злились: «На его лице написано, что он не хочет играть за нас».

Ругали Влашича и за желание перейти в «Зенит». Питерский клуб был дважды очень близок к трансферу полузащитника. Сначала летом 2020 года питерцы согласовали с хорватом контракт, по которому он, по нашей информации, получал бы € 4 млн в год. Но тогда ЦСКА не захотел продавать своего ключевого футболиста, хотя сам Влашич был готов уйти в «Зенит», чтобы играть в Лиге чемпионов. Хотел «Зенит» купить Николу и этим летом, но в итоге в Питере оказался Клаудиньо.

А ведь отношение к Влашичу было другим. Никола действительно тащил ЦСКА два с лишним года. Когда клуб его только арендовал у «Эвертона», никто не знал, чего ждать от молодого хорвата. Но Влашич моментально стал лидером. Казалось, что он играет здесь уже несколько лет — настолько идеально он влился в молодой коллектив. Хорват стал олицетворением нового ЦСКА — молодого и энергичного. Та команда зависела от Николы полностью — идёт игра у Влашича, значит, идёт у всех. На него делали ставку, и он тащил. Тащил в многочисленных дерби, забивая голы без щитка. Тащил в Лиге чемпионов. Тащил сложные матчи в одиночку. Он признавался в любви к фанатам, а те отвечали ему взаимностью. У меня до сих пор свеж в памяти момент из сентябрьского дерби ЦСКА и «Спартака» 2020 года, когда весь стадион красно-синих провожал полузащитника на замену, поклоняясь ему и крича: «Влашич-Влашич!». Честно, тогда по телу побежали мурашки. Лично мне очень хотелось запомнить период Влашича в ЦСКА именно таким, но теперь это невозможно.

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При всём этом совершенно нет смысла спорить с тем, что Влашичу нельзя было долго прозябать в ЦСКА и РПЛ. Его потенциал и уровень явно выше нашего чемпионата. И абсолютно все это понимают. Вопрос лишь в том, что в последние несколько месяцев из-за большого желания уйти Никола словил меланхолию и больше не показывал свой истинный уровень. Лично я не видел настоящего Влашича со времён ухода Гончаренко. У хорвата был шанс уйти из ЦСКА героем и стать легендой для болельщиков, но он не смог остаться профессионалом до конца своего периода в клубе. Влашич в России — это очень яркое явление. Я рад, что наблюдал за ним в ЦСКА целых три года, но конец этой истории не вызвал никаких эмоций, кроме как «ну наконец-то». И из-за этого очень грустно.

Андрей Панков

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