«Спартак» уволит Виторию, если оперативно найдет тренера во время матчей сборных (Сергей Егоров)

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Руководство красно-белых уволит португальца, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.

По данным журналиста Сергея Егорова, в контракте 51-летнего специалиста есть пункт, согласно которому его можно уволить в течение определенного срока (3−6 месяцев) с компенсацией в размере 1,5 млн евро.