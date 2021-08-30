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13:45 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» уволит Виторию, если оперативно найдет тренера во время матчей сборных (Сергей Егоров)

Главный тренер «Спартака» Руй Витория может быть отправлен в отставку уже в следующем месяце.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Руководство красно-белых уволит португальца, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.

По данным журналиста Сергея Егорова, в контракте 51-летнего специалиста есть пункт, согласно которому его можно уволить в течение определенного срока (3−6 месяцев) с компенсацией в размере 1,5 млн евро.

При Витории «Спартак» провел восемь официальных матчей, потерпев пять поражений. В РПЛ команда стартовала с трех поражений в шести турах и идет 10-й в таблице.

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