Нападающий «Зенита» Азмун не перейдет в «Лион» этим летом

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Как сообщает журналист Лоик Танзи, питерцы не смогли найти альтернативы на трансферном рынке. Ранее появилась информация, что место Сердара Азмуна может занять нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус.

Контракт 26-летнего иранца с «Зенитом» действует до лета 2022 года. Таким образом питерцы будут пытаться продать футболиста зимой.