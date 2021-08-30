Нападающий «Зенита» Азмун не перейдет в «Лион» этим летом
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет питерский клуб во время летнего трансферного окна. Футболистом интересуется «Лион».
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет питерский клуб во время летнего трансферного окна. Футболистом интересуется «Лион».
Как сообщает журналист Лоик Танзи, питерцы не смогли найти альтернативы на трансферном рынке. Ранее появилась информация, что место Сердара Азмуна может занять нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус.
Контракт 26-летнего иранца с «Зенитом» действует до лета 2022 года. Таким образом питерцы будут пытаться продать футболиста зимой.
В текущем сезоне Азмун в 7 матчах за «Зенит» забил 6 голов.