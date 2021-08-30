Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
14:36 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Зенита» Азмун не перейдет в «Лион» этим летом

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет питерский клуб во время летнего трансферного окна. Футболистом интересуется «Лион».

Зенит
ЛионПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Как сообщает журналист Лоик Танзи, питерцы не смогли найти альтернативы на трансферном рынке. Ранее появилась информация, что место Сердара Азмуна может занять нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус.

Контракт 26-летнего иранца с «Зенитом» действует до лета 2022 года. Таким образом питерцы будут пытаться продать футболиста зимой.

В текущем сезоне Азмун в 7 матчах за «Зенит» забил 6 голов.

Читайте также
 «Скоро паранджу на всех наденете?» «Ак Барс» жестко раскритиковали за отказ от красивых девушек из группы поддержки
Губерниев поспорил с Хабибом по поводу девушек: «Бикини — это прекрасно. И женщинам это нравится!»
РФС продлил контракт с техническим спонсором до 2026 года
Стало известно условие, при котором «Спартак» уволит Руя Виторию
Трансфер Мбаппе в «Реал» находится на грани срыва
Сколько можно позорить ММА? Джейк Пол побил бывшего чемпиона UFC
Роналду прошел медосмотр и подпишет с «МЮ» двухлетний контракт
«Все новенькое, интересное». Миранчук – о прибытии в сборную
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь