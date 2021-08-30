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18:45 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» вошел в топ-30 футбольных клубов по тратам на трансферы за последние 10 лет

Сине-бело-голубые расположились на 29-м месте в рейтинге.

Зенит
Манчестер Сити
Челси
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 30 августа. Российский футбольный клуб «Зенит» вошел в тридцатку клубов, потративших наибольшее количество денег на покупку игроков за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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За 10 лет петербуржцы подписали 48 игроков, 72,9% из этих трансферов были платными. «Зенит» занял 29-е место в рейтинге. Лидером по этому показателю стал английский «Манчестер Сити» (130, 59,2%), второе место занял английский «Челси» (95, 80%), третьей стала испанская «Барселона» (75, 74,7%). Точные суммы, которые клубы потратили на игроков, не называются.

За последние 10 лет наибольшее количество раз меняли клуб бразильские игроки (15 128), вторую строчку занимают аргентинцы (7 444), третью — британцы (5 523). Россияне по данному показателю 15-е (2 121).

По количеству купленных игроков российские команды располагаются на 23-м месте (1,5 тыс.), лидируют клубы из Бразилии (6,2 тыс.), вторыми идут английские команды (4,6 тыс.), третьими — португальские (4,4 тыс.). По количеству проданных игроков Россия занимает 14-е место (2,3 тыс.), на первом месте располагается Бразилия (7,3 тыс.), на втором — Англия (6,5 тыс.), на третьем — Испания (4,4 тыс.).

Российские клубы занимают шестое место по общей сумме, потраченной на трансферы ($1,7 млрд), наибольшее количество денег на покупки потратили английские команды ($12,4 млрд), далее расположились испанские ($6,7 млрд) и итальянские ($5,6 млрд) клубы. Наиболее активными российские команды были на трансферном рынке в 2012 году, купив футболистов на сумму около $310 млн. Больше всего российские клубы провели сделок с клубами из Армении (316).

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