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15:45 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» подпишет Крицюка за 2+2 млн евро из «Жил Висенте»

Вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк возвращается в российский чемпионат. 30-летний голкипер, который с 2016 по 2020 год играл за «Краснодар», переходит в «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"
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Сумма трансфера составит два миллиона евро. Также в сделку включены различные бонусы.

Дополнительно два миллиона «Жил Висенте» получит, если Крицюк добьется определенных достижений в «Зените», полтора — если он сыграет в 50% матчей, еще полмиллиона евро «Зенит» выплатит, если выйдет из группы в Лиге чемпионов.

В сентябре прошлого года Крицюк ушел из «Краснодара», перебравшись в «Белененсеш». Там он отыграл сезон и перешел в «Жил Висенте», заключив в июне 3-летний контракт. На старте нынешнего сезона вратарь полностью провел все четыре матча «Жил Висенте» в чемпионате Португалии. В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах за «Белененсеш», пропустив 27 мячей.

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