«Зенит» подпишет Крицюка за 2+2 млн евро из «Жил Висенте»

Дополнительно два миллиона «Жил Висенте» получит, если Крицюк добьется определенных достижений в «Зените», полтора — если он сыграет в 50% матчей, еще полмиллиона евро «Зенит» выплатит, если выйдет из группы в Лиге чемпионов.

В сентябре прошлого года Крицюк ушел из «Краснодара», перебравшись в «Белененсеш». Там он отыграл сезон и перешел в «Жил Висенте», заключив в июне 3-летний контракт. На старте нынешнего сезона вратарь полностью провел все четыре матча «Жил Висенте» в чемпионате Португалии. В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах за «Белененсеш», пропустив 27 мячей.