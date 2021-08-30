Футболист ЦСКА Гайч перешел в испанскую «Уэску» на правах аренды
Соглашение включает в себя возможность выкупа.
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Соглашение включает в себя возможность выкупа.
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий российского ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб «Уэска». Об этом сообщает
Гайч будет выступать в Испании до конца сезона, арендное соглашение включает в себя возможность выкупа.
В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал в аренде в итальянском «Беневенто», забив в 15 матчах чемпионата Италии два гола. Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн.
«Уэска» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, после трех туров клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице.