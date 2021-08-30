Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
18:19 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Гайч перешел в испанскую «Уэску» на правах аренды

Соглашение включает в себя возможность выкупа.

ЦСКА
УэскаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий российского ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб «Уэска». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Гайч будет выступать в Испании до конца сезона, арендное соглашение включает в себя возможность выкупа.

В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал в аренде в итальянском «Беневенто», забив в 15 матчах чемпионата Италии два гола. Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн.

«Уэска» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, после трех туров клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
Шесть вещей, которые Карпин уже успел изменить в сборной России
Стало известно условие, при котором «Спартак» уволит Руя Виторию
«Зенит» вошел в топ-30 клубов по тратам на трансферы за 10 лет
Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича в «Вест Хэм»
«Зенит» нашел себе нового вратаря в Португалии
Валерий Карпин обратился к болельщикам сборной России
Нападающий «Зенита» Азмун не перейдет в «Лион» этим летом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь