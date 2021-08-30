Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

«Влашич едет в расположение сборной в Москву из Лондона. Здесь, похоже, всё решено. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Я думаю, что он заслуживает выступать даже в клубе масштабнее “Вест Хэма”. Он заслужил этот трансфер и в будущем может рассчитывать на что-то большее. Через пару лет его ждут ещё более крупные переходы», — приводит слова Далича Index.