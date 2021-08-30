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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Вест Хэм Юнайтед
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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«Влашич едет в расположение сборной в Москву из Лондона. Здесь, похоже, всё решено. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Я думаю, что он заслуживает выступать даже в клубе масштабнее “Вест Хэма”. Он заслужил этот трансфер и в будущем может рассчитывать на что-то большее. Через пару лет его ждут ещё более крупные переходы», — приводит слова Далича Index.

Ранее Тончи Мартич, агент Николы Влашича, подтвердил факт переговоров по поводу перехода своего подопечного в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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