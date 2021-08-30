Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
«Влашич едет в расположение сборной в Москву из Лондона. Здесь, похоже, всё решено. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Я думаю, что он заслуживает выступать даже в клубе масштабнее “Вест Хэма”. Он заслужил этот трансфер и в будущем может рассчитывать на
Ранее Тончи Мартич, агент Николы Влашича, подтвердил факт переговоров по поводу перехода своего подопечного в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской