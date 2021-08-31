Удачное лето «Жил Висенте»: подписали Крицюка бесплатно — и тут же продают его в «Зенит» за рекордные деньги

Станислав Крицюк возвращается в РПЛ. «Зенит» готов заплатить за 30-летнего голкипера 2 млн евро. По информации журналиста Педру Сепульведа, португальский «Жил Висенте» может заработать еще 2 млн бонусами: 1,5 — если кипер сыграет в 50% матчей, 0,5 — в случае выхода из группы ЛЧ.

Трансфер Крицюка — рекордная продажа в истории скромного «Жил Висенте». Клуб обновит планку 2007 года, когда они продали защитника Антонио за 1,4 млн евро. Тем удивительнее, ведь в конце июня португальцы подписали Крицюка свободным агентом. Россиянин заключил контракт на 3 года, провел 4 тура на старте португальского сезона — и тут с деньгами подкатил «Зенит».

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У Крицюка давние отношения с Португалией. В 2013-м он из тольяттинской «Академии» перешел в «Брагу». Первую половину сезона провел во второй команде, а вторую на правах аренды в «Риу Аве» (1 матч в чемпионате). Дальше все развивалось успешнее: в августе 2014-го Станислав дебютировал в «Браге» (в первых двух матчах португальской лиги отстоял на ноль), в Кубке помог обыграть «Бенфику» и попасть сначала в ⅛ финала, а затем и в финал.

Перед началом сезона-2015/16 Крицюк стал первым номером «Браги», но уже в январе 2016-го перебрался в «Краснодар» на правах аренды. В мае краснодарцы выкупили вратаря за 4 млн евро. Похоже, Крицюка как и сейчас привлекла возможность поиграть в еврокубках. Но если поначалу он был основным, то затем получил травму колена и проиграл конкуренцию молодому Сафонову.

В прошлом году Крицюк вернулся в уже родную Португалию — сходу стал основным в «Белененсеше», выдал 11 сухих матчей в 27 играх (27 пропущенных) и вошел в топ-5 лучших вратарей чемпионата по версии WhoScored (среди тех, кто провел больше 10 матчей). Правда, Крицюк еще запомнился жутчайшим столкновением с защитником «Порту» Нану, после которого плакал даже Пепе.

В «Жил Висенте» Крицюк тоже стал основным, а после четырех матчей даже дважды попал в сборную тура и дважды признавался лучшим игроком команды. Помимо чемпионата вратаря успели заиграть еще в двух раундах Кубка Лиги. Но перед предложением «Зенита» португальский середняк все же не устоял, отпустив игрока обратно в РПЛ.

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• Петербуржцы в поиске вратаря после ухода Лунева в «Байер». «Зенит» хотел оставить Андрея, но не смог договориться о продлении. Агент голкипера Антон Смирнов объяснял, что не устроило их сторону: «Мне забавно, что нас — Андрея, меня — все это время некоторые называли рвачами. Мы у “Зенита” ничего не просили за все время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?

Команда стала чемпионом России. Андрей завоевал место в основном составе. Начиная с осени и заканчивая финишным отрезком, провел почти все игры, попал в расширенный список сборной. Еще до того, как была объявлена окончательная заявка сборной на Евро, вдруг появилось сниженное предложение по сравнению с февральским. Это было непонятно. Но мы не нервничали. Параллельно искали вариант для Андрея. В итоге нашли. Клуб сделал пять-шесть предложений по контракту. Последнее — в первых числах июля".

• Так на старте сезона у клуба остались только Михаил Кержаков и 18-летний Даниил Одоевский. В середине июля Сергей Семак заявил, что точно нужен еще один кипер: «Понимаем, что этого недостаточно, у нас есть недокомплект вратарской позиции. Со своей стороны занимаемся этим вопросом, чтобы комплект был полным и полноценным».

• 20 августа телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» предложил Луневу вернуться на правах аренды. Легкую панику клуба подтвердил и журналист Дмитрий Зимин: «Предложение действительно было. Причем не на уровне “хватит чудить, возвращайся, у нас будешь играть”. А на уровне запроса на реальные переговоры. Но Лунев отказался. В моем понимании, в “Зенит” он больше не вернется. Даже если все будет совсем грустно в Германии».

• По данным «Чемпионата», перед подписанием Крицюка «Зенит» делал запрос о приобретении 22-летнего голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева, но оттуда прилетел отказ.