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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Челси» Анджорин прошел медобследование для «Локомотива»

Полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин прошёл медобследование перед трансфером в «Локомотив», сообщает The Athletic.

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Источник: AFP 2021

Медосмотр состоялся в Лондоне.

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Сообщалось, что 19-летний хавбек будет арендован «Локомотивом». В соглашении между клубами пропишут опцию выкупа за £ 17 млн (около € 20 млн). Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн).

Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.

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