Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Португалия
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Главные трансферные интриги в РПЛ за неделю до закрытия летнего окна

Будет ли ЦСКА искать замену Влашичу, а «Спартак» — правого защитника?

ЦСКА
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ровно через неделю в России закроется летнее трансферное окно. Однако практически все клубы ещё не определились с окончательным составом на сезон-2021/2022. «Рубин» заявляет и отзаявляет легионеров, Азмун собирается уехать из РПЛ, а Влашич почти перешёл в «Вест Хэм». Мы выделили восемь главных трансферных интриг, за которыми стоит следить в ближайшую неделю.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Зенит»: покинет ли клуб Азмун и кем его заменят?

Слухи вокруг иранского нападающего ходят чуть ли не на протяжении всего лета. В последние дни Азмун заинтересовал «Лион», а президент французского клуба заявил, что подписание футболиста — одна из главных, но в то же время трудновыполнимых целей. По последней информации журналиста Лоика Танзи, Сердар с большой долей вероятности останется в России, так как «Зенит» не нашёл ему замену. Российский клуб контактировал с «Бенфикой» и видел в нападающем Карлосе Винисиусе потенциальную замену для Азмуна. Кажется, «Зенит» определился с окончательным составом на сезон и больше не собирается совершать сделки.

Впрочем, загадывать не стоит — впереди семь дней до дедлайна.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак»: ждать ли правого защитника, какой легионер покинет клуб?

После матча с «Уралом» генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб ищет правого защитника и общается с Виторией по кандидатам. Прошло больше двух недель, а конкурент на позицию Рассказова так и не появился. Зато пришёл центральный защитник, к трансферу которого болельщики красно-белых отнеслись скептически. Максимилиано Кофрие подписал четырёхлетний контракт. Судя по позиции, бельгиец призван заменить Жиго, вокруг которого в последнее время много слухов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но, как бывает с лимитом на легионеров, в случае прихода одного иностранца надо избавляться от другого. Жиго, Хендрикс или Крал? Партнёр Джикии по обороне до сих пор не продлил контракт со «Спартаком», но и не перешёл в «Лион». Французский клуб не продвинулся в переговорах с защитником, а за прошлую неделю новостей из команды, выступающей в Лиге 1, не было. Трансфер Крала в «Вест Хэм», вероятно, тоже не состоится, а Хендрикс, как считает агент, останется в «Спартаке».

В любом случае с одним из легионеров красно-белым надо будет прощаться. Исходя из логики, больше шансов уйти у Хендрикса, так как он не является игроком стартового состава.

ЦСКА: будет искать замену Влашичу?

ЦСКА и «Вест Хэм» договорились о трансфере Влашича, который перейдёт в английский клуб за € 27 млн без учёта бонусов. В ближайшие два дня сделка состоится, и «Вест Хэм» в скором времени представит игрока. Издание Sportske Novosti информирует о том, что армейцы отдадут другим клубам около 30% суммы, которую получат от «молотобойцев» за трансфер хорвата. «Вы знаете, что во всей истории самое главное? Самое главное — улыбка Николы! Сейчас он спокоен. Да, последний месяц его нельзя было назвать спокойным. Это было непросто. Теперь, когда я наконец увидел его улыбку, это дорогого стоит», — поделился мнением отец Влашича о переходе своего сына в «Вест Хэм».

Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывая наличие атакующих полузащитников и отсутствие еврокубков, ЦСКА вряд ли будет искать замену хорвату. Кстати, если трансфер не сорвётся, то это будет вторая крупная продажа в истории армейцев.

«Рубин»: кто из многочисленных легионеров покинет клуб?

У «Рубина» 11 иностранных футболистов. Сейчас вне заявки на чемпионат России у казанцев Кварацхелия, Деспотович и новичок Драйер. Если со следующего сезона не будет лимита на легионеров, то «Рубин» может отдать игроков в аренду. Впрочем, АЕК уже сделал казанской команде предложение о трансфере Йевтича. Греческий клуб намерен заключить контракт с полузащитником до конца нынешнего трансферного окна.

Другим игроком, покинувшим «Рубин», может стать Мицуки Саито. О его уходе говорил спортивный директор Олег Яровинский. Кто станет третьим — большой вопрос. Кварацхелия, Деспотович, Хван Ин Бём, Абильгор, Уремович и Бегич — игроки стартового состава, а Тальби, Драйер и Хакшабанович только перешли в клуб.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар»: ждать ли центрального защитника?

На протяжении всего прошлого сезона оборона «Краснодара» была едва ли не самой критикуемой. Неуверенная игра Кайо вызывала массу вопросов, как и его присутствие в старте после грубых ошибок. Сейчас у «Краснодара» четыре центральных защитника, два из которых травмированы (Спаич и Мартынович). «Быки» ищут усиление на рынке: в середине августа вели переговоры с игроком «Атлетико Минейро» Натаном Силвой и Марканом из «Галатасарая». Вероятно, нового футболиста в центр обороны ждать не стоит. Но всё же время у «Краснодара» есть.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив»: уйдёт ли Пабло, какие легионеры приедут?

«Локомотив» не решил трансферные задачи и, кажется, планирует ударно провести оставшуюся неделю. «Чемпионату» стало известно, что Пабло близок к уходу из клуба. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Локомотив» ведёт переговоры с командой, желающей приобрести бразильца. С большой долей вероятности игрок отправится в аренду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо этого, железнодорожники собираются укрепить состав. «Локомотив» договорился об аренде Анджорина у «Челси» с опцией выкупа за € 20 млн. Директор красно-зелёных Ральф Рангник намерен активировать этот пункт следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн). Сообщалось, что продолжить карьеру в Черкизово может и полузащитник «Утрехта» Гирано Керк, к которому также проявляет интерес «Айнтрахт». Но всё же ближе подписание Анджорина, чем Керка.

Павел Прохоров

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Белоруссия устроила страшную сечу с Россией на волейбольном Евро
Хавбек «Челси» решил перейти в «Локо» только благодаря Рангнику
ЦСКА официально объявил о переходе Влашича в «Вест Хэм»
Стала известна истинная причина покупки «МЮ» Роналду
Украинский паралимпиец объяснил свой отказ от фото с россиянами
«Ювентус» объявил сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь