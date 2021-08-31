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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

Глава Hypercube: «Все лиги выиграли от наших реформ. ТВ-контракт Бельгии вырос втрое. У РПЛ он на 35 млн евро, а надо в 5 раз больше»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс высказался об эффекте от предложенной нидерландцами реформы РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

— Если посмотреть, и по спортивной форме, и по финансам все чемпионаты выиграли от нашей реформы. Классический пример — Бельгия, они сразу же получили увеличение телевизионного контракта на 40%, и со временем его стоимость выросла в 3 раза.

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По спортивным показателям тоже — смотрите, как они выросли. Какая у Бельгии экономика? Это маленькая страна. У России ВВП больше в 4 раза.

— Насколько клубы увеличат доход?

— Спортивный уровень клуба связан с финансовым положением. Если мы будем больше получать от телевизионного контракта, нужно сделать так, чтобы маленькие клубы получали больше денег. Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе из нижней части таблицы.

Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 млн евро, а должно быть в пять раз больше, — сказал Ньювенхейс в эфире программы «Все на матч».

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