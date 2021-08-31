Никола Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

Хорват уже прилетел в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая сейчас готовится к матчу со сборной России. В Лондоне полузащитник прошёл медобследование и подписал все необходимые бумаги. Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэм» полностью закрыта. ЦСКА, как и сообщал «Чемпионат» ранее, получит € 27 млн за полузащитника.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В прошлом сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.