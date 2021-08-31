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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловрен: хочу, чтобы «Зенит» уважали, ведь это самый популярный российский клуб в Европе

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о предстоящем выступлении команды в Лиге чемпионов.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Получится ли улучшить результаты? Я надеюсь на это. Шансы есть всегда. Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для “Зенита”. Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. “Зенит” ведь самый популярный, титулованный и сильный из российских клубов в Европе в последние годы.

Плюс у нас в Петербурге уникальный стадион. Так что это для нас дополнительная ответственность. Хочу, чтобы нас любили и нами восхищались не только в России, но и во всей Европе.

Думаю, каждый футболист хорошего уровня хочет играть с топами. Поэтому да, я хочу сыграть с большими командами в Лиге чемпионов. Не только сыграть, но и добиться результата. Но понимаю, что мы должны для этого очень много тренироваться и биться с ними на поле», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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