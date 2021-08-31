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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА объявил об уходе Влашича в «Вест Хэм»

Нападающий ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом», который в сезоне-2021/22 выступит в Лиге Европы, информирует сайт армейцев.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

23-летний хорватский форвард присоединился к красно-синим в августе 2018 года. Влашич сыграл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 гола, в том числе — победный в ворота мадридского «Реала» в Лужниках (1:0).

«Мы благодарим Николу за три сезона, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем успеха в дальнейшей карьере!», — отмечается в сообщении ЦСКА.

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