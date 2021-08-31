ЦСКА объявил об уходе Влашича в «Вест Хэм»
Нападающий ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом», который в сезоне-2021/22 выступит в Лиге Европы, информирует сайт армейцев.
ЦСКА
Вест Хэм ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
Нападающий ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом», который в сезоне-2021/22 выступит в Лиге Европы, информирует сайт армейцев.
23-летний хорватский форвард присоединился к
«Мы благодарим Николу за три сезона, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем успеха в дальнейшей карьере!», — отмечается в сообщении ЦСКА.