Ловрен: главный соперник «Зенита» в этом сезоне — «Динамо». Возможно, включится «Локо»

«Кто станет главным соперником “Зенита” в нынешнем сезоне? Думаю, московское “Динамо” — это крутая молодая команда. Возможно, в борьбу включится “Локомотив”. Для меня это два главных соперника в сезоне.



Являются ли результаты “Динамо” сюрпризом? Нет. У них работает бывший ассистент Юргена Клоппа — очень сильный спец, который знает, что нужно для результата. Они вместе с тренером ведут команду вперёд. Шварц ставит умный и современный футбол. А молодые игроки быстро развиваются. Конечно, это заслуга не только Бувача и Шварца, но и всех людей, которые находятся рядом с ними. У клуба интересное будущее», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».