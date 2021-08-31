Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Португалия
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
12ПСЖ представил Месси
14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловрен: главный соперник «Зенита» в этом сезоне — «Динамо». Возможно, включится «Локо»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, кто, по его мнению, будет бороться с сине-бело-голубыми за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Динамо
Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Кто станет главным соперником “Зенита” в нынешнем сезоне? Думаю, московское “Динамо” — это крутая молодая команда. Возможно, в борьбу включится “Локомотив”. Для меня это два главных соперника в сезоне.

Являются ли результаты “Динамо” сюрпризом? Нет. У них работает бывший ассистент Юргена Клоппа — очень сильный спец, который знает, что нужно для результата. Они вместе с тренером ведут команду вперёд. Шварц ставит умный и современный футбол. А молодые игроки быстро развиваются. Конечно, это заслуга не только Бувача и Шварца, но и всех людей, которые находятся рядом с ними. У клуба интересное будущее», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные трансферные интриги РПЛ за неделю до закрытия окна
Белоруссия устроила страшную сечу с Россией на волейбольном Евро
Роналду посвятил Фергюсону свое возвращение в «Ман Юнайтед»
ЦСКА трогательно попрощался с Николой Влашичем
«Ман Юнайтед» пытается «выбить» у АПЛ седьмой номер для Роналду
Вслед за Влашичем в «Вест Хэм» переходит еще один игрок из РПЛ
Федун прокомментировал переговоры Черчесова со «Спартаком»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь