«Рубин» отдал Дарко Йевтича в аренду в АЕК
Казанский «Рубин» на своём официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Дарко Йевтича.
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Дарко Йевтича.
28-летний швейцарский футболист продолжит карьеру в АЕК. К греческой команде он присоединится на правах аренды, срок которой не уточняется. «Удачи в новом клубе, Дарко!» — говорится в сообщении «Рубина».
Йевтич перешёл в «Рубин» из польского «Леха» в 2020 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах Российской
В следующем туре чемпионата России «Рубин» на своём поле сыграет с «Уралом». Встреча состоится после паузы на игры сборных, 12 сентября.