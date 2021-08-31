«Вест Хэм» арендует игрока «Спартака» с обязательством выкупа

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По данным источника, английский клуб арендует чеха с обязательством выкупа. Сделка будет закрыта вечером 31-го августа или утром 1 сентября.

По некоторым данным, сумма выкупа Алекса Крала — 14 млн евро.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 55 матчей, но не отметился результативными ударами.

По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Крала оценивается в 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.