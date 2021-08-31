«Вест Хэм» арендует игрока «Спартака» с обязательством выкупа
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал перейдет в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своем
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал перейдет в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своем
По данным источника, английский клуб арендует чеха с обязательством выкупа. Сделка будет закрыта вечером 31-го августа или утром 1 сентября.
Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За
По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Крала оценивается в 10 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской
Ранее лондонский «Вест Хэм» поприветствовал полузащитника Николу Влашича в команде.