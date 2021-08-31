В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Черчесовым

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«Фейк ньюс. Спартак не проводил переговоров с Черчесовым», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Спартака».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство красно-белых уже даже провело предварительные переговоры со специалистом.