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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Черчесовым

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

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Источник: AP 2021
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«Фейк ньюс. Спартак не проводил переговоров с Черчесовым», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Спартака».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство красно-белых уже даже провело предварительные переговоры со специалистом.

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

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