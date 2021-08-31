В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Черчесовым
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с
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В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с
«Фейк ньюс. Спартак не проводил переговоров с Черчесовым», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в
Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.