Уйдёт ли Дзюба из «Зенита»? Наши инсайды

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Артём Дзюба — главный футболист России. Провал на Евро-2020 и невызов на первые матчи с новым тренером не повлияли на этот статус. Дзюба по-прежнему попадает в разные рейтинги известности и влияния. Он до сих пор олицетворяет российский футбол, чуть ли не единственный, кто зарабатывает большие деньги на личном бренде, а равноценного героя ему на замену так и не нашлось.

При этом очевидно — Артём в первой части сезона разочаровывает. Он присел на скамейку «Зенита», заслуженно пролетел мимо сборной, а инсайдеры совсем недавно отправляли его в другие клубы. Поговорив с несколькими источниками, я получил такие тезисы:

После Евро-2020 Артём попал в психологическую яму. Не хотел ни с кем общаться и тяжело переживал неудачу. Сейчас он в полном порядке. Тренируется, чувствует поддержку Семака, партнёров и хочет вернуть форму. Вероятность автоматического продления контракта с «Зенитом» высока. Клуб и футболист этого хотят.

Теперь — к деталям. Перед Евро-2020 Артём чувствовал гиперответственность за результат перед командой и страной. Участие в этом турнире для него — событие года. Он держал командную атмосферу, впахивал на тренировках, а потом случилось три мяча от Бельгии. Дальше — голевой пас на Миранчука в игре с Финляндией и провал с Данией. А потом — пустота.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQZUfJCjwaY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQZUfJCjwaY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQZUfJCjwaY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Артём не хотел ни с кем общаться после Евро. Просто ушёл в себя. Он очень старался для команды, для главного тренера. В периоды эмоциональных реплик Черчесова защищал ребят. И, конечно, вылет из группового этапа стал шоком», — говорит источник «Чемпионата».

Неудивительно, что на сборы «Зенита» Артём прилетел разобранным. А его образ в товарищеских матчах перед сезоном до сих пор кажется мрачным: очень тяжёлый мужчина с трудом ускоряется и борется за мяч. Серьёзный диссонанс с остальной командой, которая постепенно набирала форму. Артём в тот момент ещё явно не отпустил ситуацию со сборной до конца. Хотя Семак давал понять, что видит будущее «Зенита» именно с Дзюбой. И для тренера он точно не котировался ниже Азмуна. Возможно, в том числе поэтому Семак даже в первых матчах сезона не отказывался от схемы с двумя нападающими, понимая, что Дзюбе она хорошо подходит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CS9L2Whib1z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CS9L2Whib1z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CS9L2Whib1z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерский штаб рассчитывал, что у Артёма получится набрать форму через игры. Ведь «Химки» и «Ростов» — подходящие для этого соперники. Но в первом матче Дзюбы хватило на 70 минут, а против второго соперника он не показал чего-то выдающегося. Потом 66 минут с «Краснодаром» и логичное начало игры со скамейки с «Локо». Удар по самолюбию? Безусловно. Но это тоже стало необходимой мотивацией для работы.

«Уже несколько недель Артём максимально активен на тренировках. Он отпустил все проблемы, чувствует доверие Семака и партнёров. Это его заряжает. Дзюба хочет вернуть прежнюю форму и помогать команде. И, конечно, мечтает вернуться в сборную. Семак готов использовать Дзюбу в своей системе. Для него это важный футболист основного состава, но только в случае, если он вернётся на прежний уровень», — говорит другой источник «Чемпионата».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTDSnLhq9yj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTDSnLhq9yj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTDSnLhq9yj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один человек, близкий к ситуации, утверждает, что к «Зениту» не обращались по поводу аренды или трансфера игрока в это окно. А если бы предложение и было, то Дзюба обозначил клубу чёткую позицию, что не хочет уходить в другой клуб.

Но даже если Артём вернёт форму, наверняка рано или поздно актуализируется вопрос с контрактом. Два источника подтвердили мне, что у игрока в соглашении есть пункт об определённом проценте матчей в этом сезоне для автоматического продления соглашения, заключённого по схеме 2+1. И зимой стороны вернутся к разговору об этом.

По моей информации, нынешняя позиция «Зенита» однозначна: клуб видит будущее именно с Артёмом.

И если при каких-то форс-мажорных обстоятельствах нападающий не проведёт необходимый процент игр, ему всё равно могут предложить продлить соглашение.

Но все указанные выше факты, плюс отсутствие серьёзных травм в последнее время (проблемы с коленом остались позади) говорят о том, что Дзюба в «Зените» минимум на два ближайших сезона. А потом, возможно, игрок задумается и о финише карьеры. Но даже после этого, вероятно, он захочет остаться жить в Петербурге.