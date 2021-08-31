Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком».
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком».
«Сейчас я в Австрии, где отдыхаю с семьёй в Зеефельде. О моих контактах со “Спартаком” уже чётко высказался Леонид Федун. Всё время после моего ухода мы находимся на связи со “Спартаком”, но очень не хочется, чтобы моё имя
Если бы “Спартак” или
Ранее Sport24 сообщил, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство