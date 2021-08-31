Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

«Сейчас я в Австрии, где отдыхаю с семьёй в Зеефельде. О моих контактах со “Спартаком” уже чётко высказался Леонид Федун. Всё время после моего ухода мы находимся на связи со “Спартаком”, но очень не хочется, чтобы моё имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы. Тем более, она есть в клубе и без этого.



Если бы “Спартак” или какой-либо другой клуб хотел рассказать о начале переговоров со мной, то клуб бы сам это сделал», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.